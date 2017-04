Oroscopo di Paolo Fox, previsioni di oggi 20 aprile 2017 a LatteMiele

Paolo Fox, oroscopo 20 aprile 2017 - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 20 APRILE 2017, A LATTEMIELE: CHI SALE E CHI SCENDE - Andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per la giornata di oggi 20 aprile 2017. Sicuramente sale il Cancro che ha una marcia in più rispetto agli altri. C'è la volontà di uscire da un momento complicato, ma sicuramente l'obiettivo è quello di credere in sé stessi con una condizione emotiva davvero molto positiva. Anche la Vergine è in crescita con l'obiettivo di riuscire a stabilizzare tutte le situazioni che le ruotano attorno. Scende invece lo Scorpione che vive una situazione di confusione, mista a sofferenza per delle cose che non sono andate bene. L'ansia potrebbe generare anche delle situazioni in cui sarà difficile calarsi. Attenzione però che c'è la voglia di reagire e di non abbattersi. Scendono invece i Pesci che sono pieni di pensieri e non riescono a trovare delle soluzioni. Probabile che si potrebbero vivere delle complicazioni nei prossimi giorni, ma comunque anche la possibilità di avere qualcuno in grado di aiutare a risolverle.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 20 APRILE 2017, A LATTEMIELE: NÈ CARNE NÈ PESCE - Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo sulle frequenze di LatteMiele andiamo a vedere i segni zodiacali che si possono considerare né carne né pesce. Sicuramente è molto particolare la situazione che vivono i nati sotto il segno dell'Ariete che sono altalenanti e in continua confusione. C'è bisogno di non dimenticare però che i prossimi mesi potranno essere molto positivi, questa è la via per essere più sereni. I Gemelli invece vivono la dicotomia di chi si trova la Luna favorevole nel segno e un Saturno opposto contro. Si può riuscire sicuramente a centrare un equilibrio, ma il rischio è che a volte si possa cadere nel disagio. Attenzione ai cambiamenti di umore che potrebbero portare anche a delle difficoltà nell'accettare come devono andare le cose. Sicuramente però c'è la volontà di essere pronti ad affrontare quello che capita con la giusta serenità.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 20 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Torna l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per la giornata di oggi 20 aprile 2017. Il Toro sta cercando di fare davvero molte cose ed è normale quindi accusare un po' di stanchezza e di fatica. I Gemelli invece trovano nella loro orbita una Luna favorevole, ma si trovano contro Saturno e quindi dovranno combattere a lungo. Il Cancro invece ha una marcia in più, ma al momento il periodo rimane complicato e pieno di insidie. Lo Scorpione invece è in un periodo di estremo nervosismo, con delle privazioni che magari complicano diversi settori della sua vita. Il Capricorno vive invece delle giornate in cui deve assolutamente tenere sotto controllo le spese e il bilancio. E' importante riflettere e fare attenzione alle situazioni che potrebbero portare a delle opportunità anche inaspettate. L'Acquario invece deve prendere delle decisione, potrebbero arrivare anche delle spese impreviste.

