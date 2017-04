SALVATORE PAROLISI / Melania Rea, sei anni dopo: come vive la figlia Vittoria (ultime notizie)

Salvatore Parolisi, ultime notizie

SALVATORE PAROLISI, MELANIA REA SEI ANNI DOPO L’ATROCE DELITTO NELLE PAROLE DEL FRATELLO - Lo scorso 18 aprile per la famiglia di Melania Rea è stata una triste data. La giovane mamma di Somma Vesuviana nel medesimo giorno di sei anni prima fece misteriosamente perdere le tracce di sé, per poi essere trovata priva di vita, due giorni dopo, nel bosco delle Casermette di Ripe di Civitella. Ad ucciderla, furono oltre 30 coltellate, secondo la giustizia italiana inflitte per mano del marito Salvatore Parolisi, ex caporalmaggiore e recentemente condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione per l'uccisione della moglie, dalla quale aveva avuto la piccola Vittoria. In occasione del drammatico anniversario, al Corriere Adriatico è intervenuto il fratello di Melania Rea, Michele, da sempre in prima linea affinché sia fatta giustizia sul terribile caso di femminicidio. "Sono passati sei anni, ma è sempre come il primo giorno", ha commentato con un filo di voce, rotta dalla commozione. Il tempo, per l'intera famiglia Rea, si è fermato a quel tragico 18 aprile 2011, quando fu ufficializzata la scomparsa della donna. I ricordi nel fratello Michele sono vividissimi, nonostante siano ormai trascorsi sei lunghi anni e malgrado le vicende giudiziarie che hanno visto protagonista Salvatore Parolisi. "Ricordo ancora quando mi arrivò la telefonata che avevano ritrovato il corpo di mia sorella così come il momento del riconoscimento e poi tutto quello che ne è scaturito", ha aggiunto.

SALVATORE PAROLISI, MELANIA REA SEI ANNI DOPO IL DELITTO: L’EX MILITARE NON POTRÀ PIÙ VEDERE LA FIGLIA - Dopo lunghe pagine di sentenze, i familiari di Melania Rea hanno finalmente conosciuto il nome dell'assassino della loro cara: Salvatore Parolisi. "Abbiamo ottenuto giustizia per lei e per la piccola Vittoria che è quella che ha sofferto di più per quanto accaduto", ha commentato Michele Rea. Oggi, la piccola Vittoria, figlia di Melania e Salvatore, è felice, insieme ai nonni ed agli zii materni. Ha sette anni e frequenta la seconda elementare. Così la descrive zio Michele: "E’ una bambina solare e vogliamo che rimanga tale a cui vogliamo dare una famiglia normale, sebbene sarà sempre diversa perché la bambina dovrà crescere senza la madre e neppure il padre". Proprio il padre, Salvatore Parolisi, ha di recente perso la sua ultima battaglia giudiziaria in quanto nei giorni scorsi si è espresso il giudice del tribunale dei minori di Napoli, bocciando il ricorso presentato dai legali dell’uomo condannato sulla possibilità di vedere sua figlia Vittoria. Il tribunale ha così stabilito che l'ex caporalmaggiore dell'Esercito non potrà mai più rivedere né avere contatti con la bambina. Vittoria, secondo la ricostruzione degli inquirenti, era presente al momento del delitto di Melania Rea, all'interno dell'auto. Attualmente, Salvatore Parolisi sta scontando la sua condanna a 20 anni di reclusione nel penitenziario di Marino del Tronto.

