Terremoto oggi/ Ultime scosse, Umbria: sisma di 1.5M a Perugia (20 aprile 2017, ora 1:30)

Terremoto Oggi, ultime scosse

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE UMBRIA. SISMA DI 1.5M IN PROVINCIA DI PERUGIA (20 APRILE 2017) - Ben sei scosse di terremoto sono avvenute oggi in Italia subito dopo la mezzanotte. Nessuna di queste per fortuna si è rivelata particolarmente intensa, ma l'attenzione sull'attività sismica resta alta da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Stando ai dati raccolti dalla Sala Sismica di Roma, il sisma più forte tra quelli registrati è quello delle 00:13, avvenuto in Umbria. La scossa, avvenuta più precisamente nella provincia di Perugia, è stata di magnitudo M 1.5 sulla Scala Richter. L'epicentro del terremoto è stato, invece, individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.79, longitudine 13.2 e ad una profondità di 9 chilometri. Norcia è il Comune più vicino all'epicentro del sisma, ma entro i 20 chilometri dallo stesso vengono segnalate anche le seguenti città: Arquata del Tronto (AP), Accumoli (RI), Castelsantangelo sul Nera (MC), Montegallo (AP), Montemonaco (AP), Preci (PG), Cascia (PG), Ussita (MC), Acquasanta Terme (AP), Visso (MC), Amatrice (RI) e Cittareale (RI).

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE UMBRIA. SISMA DI 2.0Md IN PROVINCIA DI NAPOLI (20 APRILE 2017) - La terra ha tremato ieri anche nel Sud Italia, ma senza provocare danni. Una scossa di terremoto è stata registrata in Campania, in particolare in provincia di Napoli. Il sisma è stato registrato alle 22:18 dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli. Il terremoto è stato di magnitudo Md (di durata, cioè basata sul logaritmo della durata dell'evento sismico) 2.0. L'epicentro di questa scossa è stato individuato a latitudine 40.82, longitudine 14.42 e a livello superficiale, visto che la profondità attestata è pari a 0 chilometri. Massa di Somma è il Comune più vicino all'epicentro del terremoto, ma se teniamo conto di un raggio di 10 chilometri, allora dobbiamo includere tra i Comuni interessati anche San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Boscotrecase, Portici, Sant'Anastasia, Pollena Trocchia, Torre del Greco, Ottaviano, Somma Vesuviana, Ercolano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Cercola, San Giuseppe Vesuviano, San Giorgio a Cremano, Volla, Pompei, Pomigliano d'Arco, Poggiomarino e San Gennaro Vesuviano.

