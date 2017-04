Terza Guerra Mondiale/ Video, Trump vs Corea del Nord: l’attacco nucleare ‘simulato’ di Pyongyang

Terza Guerra Mondiale? (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: VIDEO, ATTACCO SIMULATO AGLI USA - Il progetto è già stato mostrato e la Terza Guerra mondiale sarebbe a quel punto pronta a scoppiare: nel silenzio dei media internazionali, ieri la Corea del Nord ha pubblicato sull’emittente statale una sorta di parata con tanto di coro musicale militare in cui vengono proiettate le immagini di un attacco nucleare “simulato” contro una città degli Stati Uniti. Come riporta La Stampa assieme al video-choc, il montaggio apparso durante una nuova celebrazione per il 105esimo anniversario del fondatore Kim Il-sung, mostra un missile balistico sparato dalla Corea del Nord che sembra attraversare l’Oceano Pacifico e colpire una città non identificata degli Stati Uniti. Dopo l’esplosione, appare una bandiera statunitense in fiamme con l’immagine sovrapposta di un cimitero. Escalation mondiale e progetto già pronto per Pyongyang: i missili diretti e il pulsante in mano al dittatore Kim Jong-un. Per ora è tutto solo una simulazione per fortuna, ma nelle prossime settimane con l’arrivo della portaerei Usa davanti alla penisola coreana, quali saranno le reazioni della Nord Corea? Clicca qui per la video dimostrazione di un attacco nucleare agli Usa

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: PENCE MINACCIA, “PER LA PACE MA LA SPADA RESTA PRONTA“ - Sulla Terza Guerra Mondiale ormai la sfida è lanciata con lo scontro tra Usa e Corea del Nord che sta trascinando nella bagarre anche Giappone, Russia e Cina: proseguono le schermaglie, per fortuna finora solo a colpi di diplomazia, tra Washington e Pyongyang con il primo attacco di giornata che arriva da Mike Pence, vice Trump in visita ancora in Corea del Sud per “tastare” il terreno degli alleati. «Gli Stati Uniti d'America cercheranno sempre la pace, ma sotto la presidenza di Donald Trump lo scudo resta in guardia e la spada resta pronta», spiega il numero 2 della Casa Bianca in un discorso tenuto davanti alle truppe giapponese e americane sulla portaerei Ronald Reagan davanti alla Penisola Coreana. “Soverchiante ed efficace” sono i due termini che ha usato Pence per definire la reazione eventuale degli Usa ad un ennesimo test missilistico del regime nordcoreano; ecco il messaggio completo lanciato dal vicepresidente americano davanti ai militari, «La Corea del Nord è la più pericolosa e urgente minaccia alla pace e alla sicurezza nell'Asia Pacifico; noi sconfiggeremo ogni attacco e risponderemo a ogni uso di armi convenzionali o nucleari con una risposta americana soverchiante ed efficace».

