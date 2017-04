AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A1 (ultime notizie, oggi 21 aprile 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 21 APRILE 2017). CODA DI 2 KM SULL'A1 MILANO-BOLOGNA PER INCIDENTE - C'è stato un incidente nella notte sull'A1 Milano-Bologna nella notte. Questo ha generato una coda di due chilometri come riportato dal portale istituzionale di Autostrade Italiane, Autostrade.it. Sicuramente una situazione che non ha incoraggiato la tranquillità anche per chi non è stato coinvolto nell'incidente. Il portale però non ah riportato l'entità dell'incidente e nemmeno se ci sono stati dei feriti in merito. Sicuramente però potrebbero esserci dei problemi anche nella giornata di oggi. La coda si è verificata al chilometro 137.1 direzione Napoli tra Parma e Reggio Emilia. Staremo a vedere questa mattina se ci saranno altri problemi legati a questa situazione durante la mattinata, sarà consigliabile però andare a controllare il traffico sul tratto in questione per evitare che ci siano problemi ulteriori. Si può consultare il sito che è comunque aggiornato sempre in tempo reale.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 21 APRILE 2017). CANTIERI NELLA NOTTE - Sono stati aperti durante la notte diversi cantieri sulle autostrade italiane che hanno portato a situazioni piuttosto particolari anche in vista delle prime ore della mattinata di oggi venerdì 21 aprile 2017. Partiamo dall'A10 Genova-Savona-Ventimiglia dove al chilometro 2.3 e al chilometro 6 direzione Ventimiglia troveremo chiuse fino alle ore sei l'uscita di Genova Aeroporto e quella di Genova Pegli. E' consigliato uscire sull'A7 Milano-Genova. Per quanto riguarda invece l'A1 Firenze-Roma troveremo al chilometro 300.9 direzione Milano chiusa l'uscita Firenze sud con consigliata l'uscita Firenze Impruneta per chi proviene da Roma. Come negli altri casi è sempre consigliabile controllare con attenzione il portale istituzionale per cercare di rimanere sempre aggiornati sulle varie situazioni in tempo reale.

© Riproduzione Riservata.