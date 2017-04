BILL O'REILLY/ Fox licenzia il conduttore fotografato insieme a Papa Francesco

Papa Francesco - LaPresse

BILL O'REILLY, FOX LICENZIA IL CONDUTTORE PER MOLESTIE: IMMORTALATO INSIEME AL PAPA (21 APRILE 2017) - Importante licenziamento a Fox News, che allontanato dall'azienda il conduttore Bill O'Reilly. Un personaggio importante, considerato una star della tv statunitense, ed accusato di molestie sessuali da parte di diverse donne. Nonostante l'imputazione non sia recente, Rupert Murdoch finora aveva continuato a sostenere il giornalista. Lo scandalo ha tuttavia convinto i titolari che la reputazione della Fox potrebbe essere irrimediabilmente compromessa. In ballo, sottolinea una notizia Ansa, c'è l'acquisizione da parte dell'azienda del canale Sky inglese, che potrebbe saltare proprio in seguito alle accuse dirette a Bill O'Reilly. Intanto, le denunce portate avanti da dipendenti - anche giovanissime - ai danni del conduttore hanno comportato una fuga di massa di molti sponsor, che hanno voluto togliere i propri spot su richiesta dei consumatori.

Unite le associazioni femminili, che si sono unite alla campagna The O'Reilly Factor per richiedere il licenziamento immediato del conduttore di Fox News Bill O'Reilly. Massicci gli appelli lanciati alla compagnia televisiva, fra cui anche l'utilizzo di un aereo dotato di scritta "Fox: #DropOReilly, The Sexual Predator" (Fox, #LicenziaOReilly, Il predatore sessuale, ndr). In questi giorni Bill O'Reilly si trova inoltre in vacanza in Italia, un evento programmato che non precludeva comunque la volontà della Fox di procedere con il licenziamento. Quest'ultimo era previsto per la giornata di ieri, ma la situazione di forte tensione ha spinto il gruppo a procedere nell'immediato. Nello stesso momento in cui il conduttore veniva allontanato dalle fila dell'emittente, Bill O'Reilly è stato invece immortalato mentre stringeva la mano a Papa Francesco. A ritrarlo un fotografo dell'Osservatore Romano, presente all'udienza generale del Pontefice. Il New York Times ha comunque sottolineato che la presenza dell'ex conduttore di Fox News ad un evento pubblico del Papa non implicava un incontro ufficiale. L'invito era stato fatto dal cardinale Timothy Dolan, di New York, già diversi mesi fa.

