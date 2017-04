BUS SCONTRO CON TRAM CHE DERAGLIA/ Ultime notizie Milano, via Farini: Shuttle per Malpensa fa 12 feriti

Bus sperona tram che deraglia (Foto: LaPresse)

BUS SPERONA TRAM CHE DERAGLIA A MILANO, INCROCIO SUPERATO CON SEMAFORO ROSSO: 12 FERITI E TRAFFICO IN TILT - Scontro a Milano tra un autobus privato e un tram dell'Atm: l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 aprile, all'angolo tra viale Stelvio e via Farini, in una zona semi-periferica del capoluogo lombardo. Il tamponamento ha visto il coinvolgimento di un tram della linea 4 e ha provocato il deragliamento dello stesso, che ha poi abbattuto un semaforo e colpito due pedoni. Il bilancio al momento, stando a quanto riportato da la Repubblica, è di 12 feriti. Il bus privato coinvolto, secondo le prime ricostruzioni, dovrebbe essere una navetta shuttle diretta a Malpensa.

L'incidente è avvenuto alle 17.30 circa: sul posto sono intervenute 7 ambulanze, vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi. Le prime informazioni rassicurano sulle condizioni dei feriti, tra cui due conducenti, otto passeggeri e due pedoni: nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Ampi tratti tra le due strade sono stati chiusi al traffico. Secondo la ricostruzione di Atm, il bus privato avrebbe attraversato l'incrocio con semaforo rosso e poi, dopo aver superato con una manovra vietata dal codice stradale alcuni mezzi pubblici e privati, ha speronato il tram della linea 4 diretto a Parco Nord, facendolo deragliare dai binari.

