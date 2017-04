EARTH DAY 2017/ Giornata mondiale della Terra: la Bellezza salverà il mondo (22 aprile)

Earth Day 2017, la Terra dallo spazio (LaPresse)

EARTH DAY 2017, CHE COS’È E PERCHÈ SI CELEBRA DOMANI (22 APRILE, GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA) - Domani, 22 aprile aprile 2017, sarà l’Earth Day ovvero la grande giornata mondiale della Terra che si celebra appunto in ogni parte del globo da ormai molti anni. È di fatto la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. Inutile dire come lo sforzo per un cambiamento e una maggiore sostenibilità climatica e ambientale negli ultimi vent’anni ha fatto enormi balzi in avanti, anche se i problemi forti rimangono tra presunte teorie catastrofiche e reali problematiche legate alla cura dell’acqua e dell’aria pulita, specie nelle zone del mondo ad alto tasso di industrializzazione. La Giornata della Terra, momento fortemente voluto dal senatore statunitense Gaylord Nelson e promosso ancor prima dal presidente John Fitzgerald Kennedy, coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in ben 192 paesi del mondo. In tantissime località del mondo oggi vengono organizzati eventi, conferenze, concerti e seminari per provare a capire in che direzione e problematiche sta andando oggi la Terra, nel 2017, dopo la firma tanto attesa lo scorso anno degli accordi climatici a Parigi. A Roma per esempio da oggi fino alla giornata del 25 aprile, alla Terrazza del Pincio (Galoppatoio di Villa Borghese) sono organizzati 5 giorni di «sport, concerti, esposizioni, mostre, convegni, spettacoli, laboratori didattici, attività per bambini e buon cibo», riporta il sito di Earth Day Italia. Il mondo della sostenibilità sbarca dunque per una settimana in piena Capitale del nostro Paese.

EARTH DAY 2017, LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO (22 APRILE, GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA) - Se poi anche l’Earth Day si tinge di “bello”…un celebre romanziere russo dal “discreto” successo - Fedor Dostoevskij - amava ripetere questo concetto “La Bellezza salverà il mondo”. Il grande e geniale autore si riferiva alla Bellezza della testimonianza di Cristo e della sua creazione e spesso purtroppo è stato “tirato” per la giacchetta; in parte è avvenuto anche per la Giornata Mondiale della Terra e forse per questo motivo il Vaticano lo scorso anno ha tenuto a rilanciare la tematica della Bellezza, del Mondo e del Giusto rispetto anche all’aspetto ambientale di cura e rispetto per la Terra che ci circonda. In incontro tenuto lo scorso anno in pieno Giubileo della Misericordia, il Cardinal Ravasi e il ministro della Cultura Dario Franceschini tennero un lungo seminario sul concetto di Bellezza e di urgente richiamo al rispetto della natura creata da Dio. «La letteratura, l'arte, la cultura - ha affermato Ravasi - permettono di vedere l'Invisibile attraverso il visibile". "Possiamo contare - gli ha fatto eco Franceschini - su uno dei maggiori patrimoni culturali al mondo e spesso ce ne dimentichiamo. L'inversione di tendenza registrata nel 2015 nella fruizione di cultura del nostro Paese è un segno incoraggiante». Non solo ambiente ma proprio educazione e cura per il bello: dall’arte alla cultura, dall’ambiente alla società in cambiamento. Il bene nel mondo è “chiamato” a dirimere, a livello di coscienza personale e collettiva, il futuro a partire già dalla coscienza presente. In questo senso la Bellezza salverà il mondo o quantomeno il mondo ha un estremo bisogno di bellezza…

EARTH DAY 2017, #IOCITENGO: VIDEO-SOSTEGNO DI MARCO MENGONI E ALTRI VIP (22 APRILE, GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA) - Sono tantissimi i vip che gli anno con una ingente campagna di sensibilizzazione provano a rilanciare l’importanza dell’Earth Day: la sostenibilità e la cura sono i temi fondamentali di questo ennesimo #ioCiTengo lanciato tra social, web e comunicazione. Come riporta il sito di Earth Day Italia, «Io Ci Tengo” è il format web-televisivo di Earth Day Italia per le Campagne di Sensibilizzazione, che coinvolge ogni anno decine di testimonial del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo attraverso video spot in cui prendono un impegno per la terra invitando il loro pubblico ad imitarli con la frase “il mio impegno per la Terra è … fallo anche tu, Io Ci Tengo!». Quest’anno tra i più attivi è certamente Marco Mengoni che rilancia la tematica dell’abbattimento di risorse dannose per l’ambiente, “io ho cominciato a farlo, dai fallo anche tu! Perché io Ci Tengo”, recita il cantante nel messaggio video che potete trovare qui sotto.

© Riproduzione Riservata.