Estrazione/ Eurojackpot n 16/2017 di oggi: i numeri vincenti! (oggi, 21 aprile)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 21 APRILE 2017, CONCORSO N°16/2017, ULTIME CURIOSITÀ - Le festività pasquali vi hanno appesantiti? L'estrazione di oggi di Eurojackpot potrebbe fare lo stesso, ma con le vostre tasche. Stasera è, infatti, in programma l'appuntamento con il concorso che mette in palio un ricchissimo montepremi. Il jackpot ammonta a 10 milioni di euro, perché è ripartito dopo il "botto" della scorsa settimana: un fortunatissimo giocatore ha, infatti, vinto la strabiliante somma di 86.970.702,80 euro. La caccia ai numeri vincenti è, dunque, particolarmente agguerrita, ma la nostra speranza è che tra i fortunati vincitori ci sia qualche italiano. Tre connazionali, infatti, nell'ultima estrazione del gioco che vede in gara ogni venerdì ben 17 Paesi, hanno vinto 5.178,50 euro, destinati al 4+2. Si può, dunque, vincere somme interessanti anche se non si indovina la combinazione fortunata. Anche per questo si tratta di un gioco che attira tantissimi appassionati in tutta Europa. Superati, dunque, i confini nazionali per Eurojackpot, un gioco facile a cui partecipare: dovete scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. La giocata può essere effettuata in ricevitoria, altrimenti potete compilare la schedina online. Con due euro, dunque, si può ambire ad una vincita in una delle dodici categorie fortunate: dal 5+2 ambitissimo al 2+1 consolatorio. Quando si realizza la vincita massima, il montepremi riparte da 10 milioni di euro, come appunto nel caso di oggi. Cresce poi velocemente ad ogni concorso. L'obiettivo è indovinare i numeri vincenti, ma si possono ottenere vincite astronomiche anche con le altre categorie a disposizione. I numeri parlano chiaro: nell'estrazione della scorsa settimana di Eurojackpot in tre hanno fatto il 5+1, vincendo 821.662,00 euro ciascuno. In dieci, invece, il 5+0 da 86.999,50 euro. È evidente che per fare il botto bisogna azzeccare la combinazione fortunata, ma è altrettanto chiaro che ci si può arricchire anche con gli altri premi a disposizione. La cosa più importante è farsi trovare pronti all'appuntamento con la dea bendata. L'estrazione si sta avvicinando, quindi non ci resa che ricordarvi quanto avvenuto nell'estrazione della scorsa settimana. I numeri vincenti sono stati: 6-22-33-46-49, Euronumeri 1-5. Vi chiediamo di far trionfare l'Italia a Eurojackpot, quindi vi auguriamo di vincere!

I NUMERI VINCENTI DI EUROJACKPOT: -

EURONUMERI: -

(Fonte: Sisal)

