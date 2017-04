IGOR VACLAVIK/ Caccia al killer di Budrio: la sua famiglia presto sentita dagli inquirenti? (Quarto Grado)

Igor Vaclavik, ultime notizie

IGOR VACLAVIK, CACCIA AL KILLER DI BUDRIO: LA FAMIGLIA DEL SERBO PRESTO SENTITA DAGLI INQUIRENTI ITALIANI (QUARTO GRADO, 21 APRILE 2017) - Continua la fuga senza sosta di Igor Vaclavik, il 41enne serbo ormai ricercato da oltre 20 giorni, ovvero da quando commise il primo omicidio ai danni del barista di Budrio, Davide Fabbri. Del caso, diventato un vero e proprio giallo, se ne occuperà questa sera la trasmissione Quarto Grado, che commenterà la lunga caccia all'uomo che ha coinvolto centinaia di Forze Speciali disseminate tra le provincie di Ferrara e Bologna. Ad oggi, le sue tracce sono state fiutate in numerosi casolari e campagne della cosiddetta "zona rossa", un fazzoletto di terreno ampio una quarantina di metri quadrati e molto conosciuto da Norbert Feher, alias Igor Vaclavik, ad oggi l'uomo più ricercato d'Italia. Dopo le ampie ricerche e dopo lo studio del lato psicologico del killer di Budrio, la nuova carta degli inquirenti si giocherà nella terra d'origine di Igor. E' quanto rivela Il Resto del Carlino, secondo il quale nei prossimi giorni potrebbe essere sentita la famiglia di Norbert, e nello specifico la madre, le due sorelle ed il fratello del 41enne (del padre non si avrebbero notizie da anni). Per tale ragione nei giorni scorsi il pm Marco Forte ha presentato una rogatoria internazionale alle autorità serbe, ma ad oggi non sarebbe ancora giunta l'attesa risposta. Il caso, chiaramente, ha la massima priorità, ecco perché il pubblico ministero ha già avanzato un sollecito che porterà in pochi giorni ad una risposta certa e che darà quasi certamente il via libera affinché i Carabinieri di Bologna possano recarsi nel paese di origine di Igor il russo, a Subotica, città al confine con l'Ungheria. E' qui che vivono i parenti del killer di Budrio, reo di aver ucciso anche Valerio Verri, guardia venatoria di Portomaggiore. L'intento degli inquirenti è di scavare a fondo nella vita privata di Norbert il cui passato sarebbe ancora avvolto da un fitto alone di mistero.

IGOR VACLAVIK, CACCIA AL KILLER DI BUDRIO: UNA DONNA POTREBBE RIVELARSI FONDAMENTALE? (QUARTO GRADO, 21 APRILE 2017) - Le ricerche di Igor Vaclavik, da tempo sono ormai concentrate nei terreni paludosi tra Marmorta e Campotto, dove nei giorni scorsi si è registrato un vero e proprio blitz delle Forze dell'Ordine dopo una segnalazione ritenuta importante. La caccia all’uomo prosegue senza sosta e lo scorso mercoledì si è fatto il punto della situazione in merito alle indagini attualmente in corso. L'occasione è stata un summit in Procura, alla presenza del pm e del procuratore Giuseppe Amato, ma anche degli uomini dell'Arma, tutti orientati ad un solo obiettivo: braccare e inchiodare al più presto Igor-Norbert. Per farlo, oltre a scavare nel privato di Igor, sarà fondamentale ricostruire la rete di conoscenze dell'uomo possibile grazie all'apporto della Questura estense che in passato si è occupata delle numerose rapine compiute nel Ferrarese e che avrebbero visto protagonista proprio Igor e la sua banda. Tra le persone che avrebbero fatto parte della banda di Feher, in merito alle quali si starebbe procedendo con la ricerca di alcuni nominativi, ci sarebbe anche una donna, finora mai presa in considerazione ma che potrebbe rivelarsi fondamentale nell'ambito delle ricerche del killer di Budrio. Nella giornata di ieri, intanto, si sono intensificate le operazioni che hanno visto in zona l'arrivo di un ulteriore contingente di Cacciatori di Calabria specializzati nello stanare i latitanti.

