INCENDIO MARNATE/ Video, Piatti Freschi Italia in fiamme: azienda evacuata e colonna di fumo nel Saronnese

Incendio Marnate, Vigili del Fuoco

INCENDIO MARNATE, PIATTI FRESCHI ITALIA IN FIAMME: AZIENDA EVACUATA E COLONNA DI FUMO (VIDEO, ULTIME NOTIZIE) - È ancora in corso un grave incendio a Marnate (provincia di Saronno), precisamente nella zona di Nizzolina presso l’azienda Piatti Freschi Italia, ex Gs Alimentari: attorno alle ore 11 di questa mattina, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per una profonda colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Il fuoco si è sviluppato all’interno della nota azienda che conta circa 220 dipendenti e che fa parte da pochi anni del gruppo Fres.Co, nato dalla partnership tra Beretta e Fleury Michon. Come riporta Varese News, è andato del tutto distrutto la zona attorno e dentro l’azienda Piatti Freschi in via Kennedy e l’area è stata chiusa ad ogni veicolo e individuo a piedi.

L’incendio di Marnate è visibile da molti chilometri per tutto il Saronnese, vista la colonna d fumo nero che ancora in questi minuti imperversa dall’interno della azienda distrutta fino ai cieli dei paesi vicini a Marnate; secondo le prime squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto, con diversi mezzi a autobotti a autopompe, «il plesso industriale completamente distrutto dalle fiamme», riporta il quotidiano locale il Saronno. Ecco qui sotto il video raccolto pochi minuti fa presso l’azienda ex Gs Italia andata completamente in fumo nell’incendio di questa mattina. Nelle prossime ore si avranno tutti gli aggiornamenti del caso per quanto riguarda la situazione di eventuali feriti e danni.

