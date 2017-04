INCIDENTE STRADALE/ Tangenziale Milano: cisterna perde gasolio, tratto chiuso verso Rho (Ultime notizie)

Incidente stradale, traffico (Foto LaPresse)

INCIDENTE STRADALE TANGENZIALE MILANO: TRATTO CHIUSO VERSO RHO PER PERDITA GASOLIO DA CISTERNA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 APRILE 2017) - Si è verificato questa mattina un incidente stradale sulla A52 Tangenziale nord di Milano a causa di una cisterna che trasportava gasolio e che si è ribaltata perdendo il carico. L'incidente stradale, secondo riferito da Autostrade per l'Italia, è avvenuto tra Baranzate e il raccordo per Fiera Milano, verso Rho: è stata disposta la chiusura del tratto all'altezza del km 21. La cisterna ribaltatasi ha perso il suo carico non solo nella carreggiata sulla quale stava viaggiando ma anche su quella opposta. All'interno del tratto chiuso a causa di questo incidente il traffico è bloccato e si stanno registrando code. Il traffico è bloccato pure in direzione Monza: anche in questo tratto si sono formate code di automobilisti. Sulla A8 Milano-Varese è stato chiuso il bivio per il raccordo per Fiera Milano.

Agli automobilisti in viaggio sono consigliati i seguenti percorsi alternativi: da Varese e Como verso Rho prendere la A50 tangenziale ovest di Milano; chi invece è diretto a Monza può proseguire fino in A4 e uscire a Cormano o Sesto San Giovanni; chi invece arriva da Milano o dalla A4 per la fiera seguirà le indicazioni per Torino e uscirà a Pero; chi arriva dalla SP46 ed è diretto in fiera dovrà seguire, tramite la complanare di Baranzate, le indicazioni per Varese e quindi uscire a Lainate da dove rientrare per Milano e prendere la A50 tangenziale ovest di Milano con uscita Rho/fiera.

© Riproduzione Riservata.