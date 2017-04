KARIM CHEURFI/ Chi è l’attentatore di Parigi agli Champs Elysées: legami con Youssef Il Belga e l’Isis

Attentato Parigi, Champs Elysées (LaPresse)

KARIM CHEURFI, CHI È L’ATTENTATORE DI PARIGI: 39 ANNI E SOLDATO DELL’ISIS? (ULTIME NOTIZIE, CHAMPS ELYSÉES) - Si chiamerebbe Karim Cheurfi l’attentatore che ieri sera a Parigi sugli Champs Elysées ha iniziato a sparare con un kalashnikov sulla camionetta della polizia presente sul viale più famoso della capitale francese. Ha 39 anni e secondo gli inquirenti della Procura di Francia sarebbe proprio lui ad essere unico responsabile dell’orrendo attentato di ieri sera. Pregiudicato e schedato come a rischio radicalizzazione: stando alle indiscrezioni pubblicate oggi da Le Parisien, che cita fonti giudiziarie, tre membri della famiglia di Cheurfi sono stati sono stati fermati e interrogati dalla polizia francese. Secondo la procura inoltre, Karim avrebbe usufruito di una complicità di un jihadista arrivato dal Belgio e che però questa mattina si è consegnato ad Anversa cercando di dimostrare la sua innocenza. Nell’auto dell’attentatore invece identificato dalla polizia francese sono stati trovati fucile da caccia e molti coltelli: proprio sulla base dei documenti trovati nella vecchia Audi A4 color argento da cui il killer è sceso per attaccare una camionetta della polizia, il terrorista Isis si chiamerebbe Karim Cheurfi. Nel 2003 era stato condannato a 20 anni di reclusione - pena ridotta a soli 5 anni - per aver tentato di uccidere tre uomini, inclusi due agenti, nel 2001 a Roissy-en-Brie.

KARIM CHEURFI, CHI È L’ATTENTATORE DI PARIGI: I LEGAMI CON YOUSSEF IL BELGA (ULTIME NOTIZIE, CHAMPS ELYSÉES) - Un mistero, che spesso accade nei primi attimi successivi ad un attentato terroristico dell’Isis è proprio l’identità degli attentatori e i presunti complici che avrebbero collaborato con l’atto orrendo di terrorismo. Anche a Parigi è successo la medesima modalità con un uomo ucciso, l’attentatore, con nome francese che invece non corrisponde con quello comunicato dall’agenzia Amaq legata all’Isis che ha rivendicato l’attentato. Youssef el Osri, chiamato dall’Isis Abu Yusuf al-Beljiki (che significa il Belga): questo il nome segnalato come pericoloso jihadista dal Belgio, il quale a questo punto potrebbe essere il complice che ha aiutato Karim nell’attentato. Usiamo il condizionale visto che proprio tale complice si sarebbe consegnato questa mattina alla polizia di Anversa provando a dimostrare la propria innocenza. Youssef il Belga dunque pare non sia il responsabile diretto dell’attentato di Parigi anche se nelle prossime ore potremmo avere informazioni più dettagliate man mano che le indagini della Procura di Parigi si faranno consistenti anche e soprattutto a riguardo dell’attentatore 40enne Karim Cheurfi.

