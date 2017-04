Metro M2 chiusa/ Atm news, riprende linea Verde tra Caiazzo e Garibaldi dopo guasto su treno (ultime notizie)

Metro M2 chiusa (LaPresse)

METRO M2 CHIUSA, ATM NEWS: LINEA VERDE RIPRENDE TRA GARIBALDI E CAIAZZO DOPO GUASTO SU TRENO (ULTIME NOTIZIE) - Riprende con rallentamenti la metro M2 Verde nella tratta sospesa tra Caiazzo e Garibaldi dopo che per circa un’ora i disagi a livello di traffico metropolitano sono stati ingenti visto che il guasto avvenuto ad un treno nella fermata di Caiazzo ha causato i ritardi ingenti per tutti i pendolari che si stavano dirigendo al lavoro. Come riporta la nota stampa pubblicata poco fa da Atm, «questa mattina dalle ore 8.30 alle ore 9.40 circa la circolazione della linea M2 è stata sospesa tra le stazioni di Garibaldi FS e Caiazzo per alcune verifiche e le conseguenti operazioni di ripristino, a seguito di un’anomalia temporanea, poi risolta, all’impianto frenante di un treno nella stazione di Caiazzo». Nessun allarme bomba, nessun malore e nessun tentato suicidio, per fortuna, hanno causato il ritardo e la chiusura della Metro M2 Verde. Al momento risulta ancora rallentata in tutte le direzioni,Abbiategrasso e Assago verso sud, Cologno e Gessate verso nord.

METRO M2 CHIUSA, ATM NEWS: LINEA VERDE SOSPESA TRA GARIBALDI E CAIAZZO PER VERIFICHE SU TRENO (ULTIME NOTIZIE) - Nuova chiusura della metro di Milano questa volta per un allarme scattato su un treno a Caiazza sulla linea M2 Verde che sta paralizzando la mattinata di tanti pendolari bloccati sui treni nella tratta Garibaldi e Caiazzo e anche nelle banchine delle altre stazioni che vedono rallentamenti molto forti su entrambe le direzioni. Attorno alle ore 9 è apparsa questa notizia sul canale Twitter di Atm che ha mandato subito in tilt il traffico delle metro milanesi: «La circolazione della linea M2 è sospesa tra le stazioni di Caiazzo e Garibaldi per verifiche in corso a un treno. In superficie è attivo un collegamento bus. Gli assistenti alla clientela, riconoscibili dal gilet blù, nelle stazioni fuori servizio danno informazioni sugli autobus sostitutivi». Attivate subito le tratte sostitutive sia verso Cologno che verso Assago e Famagosta, ma è proprio nella tratta centrale della metro verde che si situano ancora adesso i maggiori ritardi e disagi.

Non vi sono elementi per stabilire un allarme bomba, nemmeno per un tentato suicidio che di norma sono le prime due motivazioni della chiusura metro a Milano e Roma. Pare invece che possa trattarsi o di un malore avuto a bordo di un treno a Caiazzo oppure un guasto delle carrozze ferme in quella tratta. Come ricorda ancora il canale Twitter di Atm pochi istanti fa, «la M2 è rallentata tra Assago/Abbiategrasso-Garibaldi e Caiazzo-Cologno Nord/Gessate. Sospesa tra Garibaldi-Caiazzo». Al momento dunque ricordiamo che la tratta iper bloccata è sempre quella tra Garibaldi e Caiazzo, con le alternative principali a livello di metropolitana che riguarda la M1 disponibile tra Cadorna e Loreto e la M3 in funzione da Duomo verso Comasina.

© Riproduzione Riservata.