PADRE EDOARDO RASPINI / La “Dama nera” racconta i suoi 36 anni d’amore con il Monsignore (Pomeriggio 5)

Barbara d'Urso, Pomeriggio 5

PADRE EDOARDO RASPINI, LA STORIA DELLA “DAMA NERA”: 36 ANNI INSIEME AL PRETE (POMERIGGIO 5, OGGI 21 APRILE 2017) - Nella nuova puntata di Pomeriggio 5 di oggi, un ampio comparto sarà nuovamente dedicato agli scandali a luci rosse che hanno coinvolto la Chiesa. Dopo la storia di Don Andrea Contin e che aveva fatto tremare la Curia padovana, in seguito alle parole shock di una delle sue ex amanti, dalla cui denuncia era partita l'intera inchiesta a carico dell'ormai ex sacerdote, il programma di Canale 5 tornerà a chiedersi che fine abbia fatto Contin, prima di virare su un'altra storia molto forte e che ha a che fare con Padre Edoardo Raspini. Carmelitano oggi scomparso ed all'epoca dei fatti (metà degli anni '70) Padre Superiore della Provincia Romana. Un uomo di Chiesa molto importante e che avrebbe avuto una storia di 36 anni con una donna dalla quale ha avuto due figlie pur continuando ad indossare l'abito talare.

La sua amante, chiamata la "dama nera", è la protagonista del nuovo libro del giornalista Fabrizio Peronaci dal titolo "La Tentazione" e per la prima volta oggi parlerà in studio al cospetto di Barbara d'Urso. Tutto iniziò da un dossier secretato del quale il giornalista venne a conoscenza e relativo ad episodi a luci rosse avvenuti nella Casa generalizia dei carmelitani scalzi. Dalle indagini del giornalista si è giunti alla storia lunga quasi 40 anni tra il prete e una insegnante di lettere, la stessa che oggi interverrà in diretta a Pomeriggio 5 per raccontare la sua relazione con il Monsignore dal quale ha avuto due bambine che per anni lo chiamavano zio, fino a quando il prete raccontò loro tutta la verità. Padre Edoardo Raspini, infatti, le riconobbe ufficialmente pur andando avanti nella sua seppur complicata doppia vita di prete e padre.

