PREVISIONI METEO/ Giornata serena con poche perturbazioni (previsioni del tempo oggi, 21 aprile 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: PREOCCUPAZIONE PER IL PONTE DEL 25 (OGGI, 21 APRILE 2017) - L'Italia chiuse le feste di Pasqua si trova pronta ad affrontare un altro ponte e cioè quello del 25 aprile. In molti infatti approfitteranno del fatto che quest'anno la Liberazione cade di martedì e ci sarà di mezzo un lunedì di riposo per molti. Rimarrà molto incerta la fase legata alle previsioni del tempo che sarà instabile tra domenica 23 e martedì 25 aprile.Le temperature nonostante questo sono date in aumento rispetto all'ondata di freddo che abbiamo visto in questo periodo che è stata abbastanza inaspettata. Nonostante questo la situazione potrebbe essere particolare per quanto riguarda le precipitazioni. Infatti soprattutto al nord è previsto il ritorno di un'ondata anomala di temporali, che anche se non porteranno pioggia particolare regaleranno complicazioni abbastanza inaspettate. Nonostante questo all'inizio di maggio è previsto il definitivo passaggio alla bella stagione.

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: GIORNATA SERENA CON POCHE PERTURBAZIONI (OGGI, 21 APRILE 2017) - Sarà una giornata piuttosto tranquilla quella di oggi per quanto riguarda le previsioni del tempo. Sicuramente ci troveremo di fronte a tante situazioni particolari, come capita sempre, anche se c'è da dire che saranno pochissime le precipitazioni. Le uniche infatti dovrebbero essere registrate in Abruzzo dove comunque la pioggia sarà molto flebile. Per quanto riguarda invece il nord il cielo dovrebbe essere limpido e privo di annuvolamenti. Ci troveremo di fronte a un sole primaverile con le temperature che rimarranno comunque ancora piuttosto basse rispetto alle medie stagionali. Le minime sono registrate attorno al grado di Potenza e Campobasso. Le massime invece le troveremo sui diciassette gradi di Firenze, Cagliari e sui venti addirittura di Bolzano. La situazione comunque dovrebbe ancora peggiorare nei prossimi giorni con il ritorno di temporali e l'ennesimo abbassamento delle temperature.

© Riproduzione Riservata.