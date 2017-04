STEFANO FIORE/ Indagato per omicidio colposo: l'ex Lazio causa un tamponamento e un ragazzo muore

Stefano Fiore, incidente stradale (Immagini di repertorio LaPresse)

STEFANO FIORE, L'EX LAZIALE INDAGATO PER OMICIDIO COLPOSO DOPO UN TAMPONAMENTO IN CUI E' MORTO UN RAGAZZO (ULTIME NOTIZIE) - Un tamponamento mortale il giorno di Pasqua e l'apertura di un'indagine per omicidio colposo. Protagonista Stefano Fiore, ex giocatore della Lazio e della Nazionale. L'incidente stradale, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, è avvenuto domenica scorsa 16 aprile, verso le 13, a Roma sulla via Flaminia, all'altezza del centro Rai di Saxa Rubra. Stefano Fiore era alla guida della sua auto in compagnia della moglie e delle figlie quando la macchina che lo precedeva ha frenato improvvisamente: l'ex calciatore ha quindi tamponato l'automobile e un giovane di 22 anni, seduto accanto al padre che era al volante, è rimasto ferito ed è deceduto il giorno successivo. Nel tamponamento sono rimaste coinvolte complessivamente cinque automobili e sono rimaste ferite poi 12 persone, tre delle quali in modo grave che sono stati trasportati nei vicini ospedali Gemelli, Villa San Pietro e Sant'Andrea. Dopo la morte del 22enne per Stefano Fiore è arrivata l'iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo.

Secondo il pm Antonio Clemente l'ex laziale avrebbe viaggiato ad alta velocità e non avrebbe quindi avuto lo spazio necessario per evitare il tamponamento. A Stefano Fiore non è stata ritirata la patente di guida perché non è risultato in stato di ebbrezza al momento dell'incidente stradale. E' stata disposta l'autopsia sul corpo del giovane morto nel tamponamento e sono in corso le verifiche per stabilire l'esatta velocità dell'automobile guidata dall'ex giocatore al momento dello scontro. Inoltre si cercherà di stabilire se la vittima indossasse o meno le cinture di sicurezza.

