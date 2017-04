TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: sisma di 3.7M in Grecia (21 aprile 2017, ora 1:45)

Immagine d'archivio - LaPresse

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: SISMA DI 3.7M IN GRECIA (21 APRILE 2017) - Trema la Grecia in queste prime ore di venerdì 21 aprile 2017. I sismografi locali hanno infatti individuato un sisma di 3.7M alle 00:09, a latitudine 38.36 e longitudine 20.57, ipocentro a 0 km di profondità. L'Osservatorio Nazioale di Atene ha inoltre localizzato il fenomeno tellurico a 13 km da Ithaki ed a 21 km da Argostolion. Alle 00:09 è stata colpita l'area SudEst dell'isola di Pasqua da una scossa di 5.1M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 36.28 e longitudine 98.49, ipocentro a 40 km di profondità. Gli ultimi rilevamenti per quanto riguarda l'Italia risalgono invece a ieri sera. Alle 22:53 è stata rilevata infatti una scossa di 2.2M in provincia di Campobasso, ad 1 km da Morrone del Sannio. Le coordinate geografiche sono latitudine 41.72 e longitudine 14.8, ipocentro a 10 km di profondità. Interessate anche Provvidenti, Ripabottoni, Casacalenda, Castellino del Biferbo, Lupara, Castelbottaccio, Petrella Tifernina, Campolieto, Lucito, Guardialfiera, Civitacampomarano, Bonefro, Monaciloni, Sant'Elia a Pianisi, Montorio nei Frentani, Mantagano, Montelongo e Matrice, tutte entro un raggio di 13 km dal punto colpito.

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: PIOGGIA IN BASILICATA, CALABRIA, ABRUZZO, PUGLIA E MOLISE (21 APRILE 2017) - Temperature ancora basse nella giornata di oggi, a causa delle correnti fredde che in qualche caso comporteranno piogge lievi. In particolare le zone interessate saranno il medio versante adriatico e il Sud. Il rialzo della pressione permetterà alle temperature di salire già nel week end, secondo le previsioni di Meteo.it. Il flusso d'aria fredda subirà quindi un arresto, comportando l'arrivo del bel tempo in tutta l'Italia. Una condizione che rimarrà stabile fino all'inizio della prossima settimana per quanto riguarda le regioni del CentroSud. Nuvole invece nella giornata di oggi nelle regioni del Sud e sul medio versante adriatico. Piogge locali su Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e Calabria. Nevicate possibili sulle zone dell'Appenino superiori ai 700-1200 metri. Vento anche al CentroSud a causa dell'azione dei venti settentrionali.

