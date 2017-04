TERZA GUERRA MONDIALE/ Trump attacca Corea del Nord: l'Onu condanna test missili di Pyongyang (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale? (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: ONU CONDANNA PYONGYANG - È passata forse troppo sotto traccia ieri sera la condanna del Consiglio di Sicurezza Onu al test missilistico della Corea del Nord, causa scatenante di questo iniziale clima da “terza guerra mondiale”: la dichiarazione del Consiglio che comprende Cina, Russia, Gran Bretagna, Usa e Giappone, ha posto i termini della minaccia di Pyongyang con la forte condanna per l’ultimo test missilistico lanciato dal regime di Kim Jong-un. «Sono pronte nuove sanzioni contro Pyongyang per il suo comportamento altamente destabilizzante», dichiara in maniera unanime il Consiglio del Palazzo di Vetro, per una volta d’accordo e concorde su una tematica di importanza capitale per l’intero scenario futuro nel Pacifico. L’invito “caldo” verso la Corea del Nord è quello di «non condurre ulteriori test nucleari, dato che le attività missilistiche illegali stanno accrescendo fortemente le tensioni nella regione e oltre». Il clima da scontro totale dopo questo “fuoco incrociato” di tutte le maggiori forze militari e politiche del mondo contro Pyongyang subisce una timida ma importante sospensione, nell’attesa che il regime nordcoreano replichi alla condanna dell’Onu: intanto ieri sera è arrivata una seconda forte condanna contro Pyongyang questa volta dall’Australia che fino ad oggi non era entrata nella “bagarre” diplomatica sulla crisi missilistica nel Pacifico. «Il possesso di armi nucleari della Corea del Nord non è inaccettabile per la nostra regione, per la società e, sicuramente, per la Cina», scrive la ministra degli esteri Julie Bishop in una intervista al Daily Telegraph. Guerra mondiale? Per ora è battaglia “diplomatica” mondiale, e speriamo che rimanga tale…

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: MANOVRE ANCHE IN SIRIA - Se la crisi tra Usa e Corea del Nord minaccia un clima da forte guerra mondiale, la situazione in Siria non è certo da meno e vede di fatto gli stessi “protagonisti” della crisi nel Pacifico, eccetto Pyongyang ovviamente. Stando alle ultime rivelazioni fatte dalla Cnn questa mattina, le autorità siriane di Assad hanno fatto spostare praticamente molti dei suoi aerei militari in una base russa di Khmeimim in modo da proteggersi da eventuali altri attacchi missilistici degli Americani e della Coalizione Internazionale, dopo l’ultimo che ha semidistrutto una base di Damasco, innalzando il livello dello scontro con toni da terza guerra mondiale. «l presidente siriano Bashar al-Assad in questa maniera cerca protezione dal Cremlino», scrive la Cnn dato che Trump dovrebbe in questo modo attaccare direttamente la Russia. E allora altro che diplomazia, la guerra nucleare sarebbe lì ad un passo…

