Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: attentato a Parigi, sparatoria sugli Champs-Elysées (21 aprile 2017)

La polizia schierata a Parigi (Foto La Presse)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). ATTENTATO AGLI CHAMPS-ELYSÉES DI PARIGI - L’Isis sferra un attacco a Parigi con una sparatoria agli Champs-Elysées che colpisce dritta alle elezioni presidenziali francesi. Sul terreno resta un morto, un agente addetto al traffico, e uno degli attentatori (due, ma il dato non è confermato) che armati di kalashnikov hanno fatto fuoco uscendo da un’Audi A8. Altri due agenti di polizia sono rimasti feriti, mentre uno dei due attentatori sarebbe riuscito a darsi alla fuga nonostante il consistente spiegamento di forze che ha subito militarizzato l’area, anche se su questo punto non ci sono riscontri ufficiali. L’attentatore ucciso era noto ai servizi di sicurezza ed aveva già fatto fuoco contro un agente nel 2001. Secondo l’agenzia Amaq, legata allo Stato Islamico, ha riferito che l'attacco è stato compiuto da "combattenti" dell'Isis, uno dei quali viene individuato in Abu Yusuf al Beljiki, ovvero "il belga”. Dagli Stati Uniti anche Donald Trump ha fatto sentire la sua voce, parlando di un “fatto terribile” e del fatto che siamo chiamati ad “essere forti e vigili”. Le reazioni dei leader candidati alle elezioni politiche non si sono fatte attendere, ma c’è ancora attesa per capire in quale misura questo avvenimento influenzerà la contesa elettorale e se la Francia potrà recarsi tranquillamente alle urne. CLICCA QUI PER LE ULTIME NOTIZIE SULL'ATTENTATO

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). ITALIA TRA I PAESI PEGGIORI SULLA CUSTODIA CAUTELARE - Questo è ciò che risulta dal consiglio d'Europa, l'Italia risulta essere il Paese che ha il maggior numero di carcerati in attesa di giudizio, per non parlare del grave sovraffollamento delle carceri. Il rapporto redatto dall'Unione Europea porta dati allarmanti per la penisola per quanto riguarda la custodia cautelare, inoltre la ritiene una delle "torture" a danno dell'individuo, e una delle cause del sovraffollamento delle carceri. Infatti i posti disponibili in tutta la nazione nelle carceri sono 50.221 mentre i detenuti sono 56.290. La custodia cautelare dovrebbe essere usata solo in caso di necessità, e in casi straordinari e inoltre deve essere usata per periodi più brevi possibili, per assicurare che i detenuti non siano maggiori dei posti disponibili.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). LA CAMERA APPROVA LA LEGGE PER IL TESTAMENTO BIOLOGICO - Al parlamento oggi, dopo più di un anno di discussione, i deputati hanno dato il via libera al provvedimento con 326 si, 37 no e 4 astenuti. Il provvedimento prevede il divieto dell'accanimento terapeutico e il riconoscimento del diritto al paziente di rifiutare le cure e abbandonare la terapia. Il medico può rifiutarsi di staccare la spina e in quel caso interverrà un'altro medico. I pazienti quindi attraverso le Dat informano il medico quali trattamenti sanitari sono disposti a sottoporsi e quali no, compresi idratazione e alimentazione.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). INAIL CONDANNATA PER UN TUMORE AL CERVELLO CAUSATO DA UN CELLULARE - Il tribunale di Ivrea condanna l'Inail a risarcire un lavoratore con un tumore al cervello a causa del suo lavoro. Dipendente di una grande azienda, per 15 anni per motivi lavorativi usava il telefono ogni giorni per più di tre ore al giorno e questo ha provocato il tumore. La sentenza è stata annunciata da Stefano Bertone e Renato Ambrosio i due avvocati che lavorano al caso. Il Tribunale di Ivrea per la prima volta ha riconosciuto un nesso tra un uso smodato del cellulare e il tumore al cervello. L’Inail è stata condannata a versare un vitalizio a Roberto Romeo, ex dipendente Tim, colpito da neurinoma del nervo acustico per uso eccessivo del cellulare, quasi 4 ore al giorno per 15 anni per motivi di lavoro. Secondo i medici interpellati dai giudici il tumore benigno sarebbe stato provocato proprio dall’uso senza protezioni del cellulare. Romeo si era rivolto al Tribunale chiedendo un risarcimento per malattia professionale.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). IL CORAGGIO DI GESSICA - Gessica Notaro, la 28enne di Rimini che il 10 gennaio scorso fu sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato capoverdiano, mostrerà il suo volto per la prima volta stasera al “Maurizio Costanzo Show”. Con questo gesto straordinario, la ragazza, ex Miss Romagna, desidera mettere in guardia le altre donne: “Voglio che si veda come mi ha ridotto, cosa mi ha fatto perché questo non è amore”. La Notaro ha subìto tre interventi chirurgici, ha l’occhio sinistro bendato in prognosi riservata e durante il giorno deve indossare una guaina elastica protettiva per il viso. Giovedì sarà ricevuta dal Ministro della Giustizia Orlando e sarà presente alla prima udienza del processo contro Edson Tavares.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). IL COMMISSARIO UE ALLA SALUTE BACCHETTA L'ITALIA - Vytenis Andriukaitis, commissario UE alla Salute, si è scagliato apertamente contro i paesi che si oppongono ai vaccini: “In Italia epidemia di morbillo, vittima in Portogallo e Germania. Vergognatevi anti-vaccino”. Nel nostro paese si sono registrati 1603 casi di morbillo nei primi mesi del 2017, quasi il doppio dell’anno precedente. Preoccupazione della comunità scientifica da sempre a favore dei vaccini, mentre infuria la polemica sulla puntata di “Report” accusata di aver fatto disinformazione sui vaccini per il papilloma virus. Intanto presso l’Usl 2 di Treviso continuano i controlli sui 500 bambini che un’infermiera, trasferita ora in un altro reparto, fingeva di vaccinare mentre gettava le fialette. All’epoca la Procura di Treviso archiviò l’indagine per mancanza di prove.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). EUROPA LEAGUE, TANTI GOL E SUPPLEMENTARI - I quarti di finale di Europa League hanno regalato ben tre partite su quattro terminate ai tempi supplementari. Si è decisa ai calci di rigore la gara Besiktas-Lione, terminata 2-1 ai tempi regolamentari come era accaduto nella gara d'andata. Ai rigori poi è stata decisiva una doppia parata di Lopez che ha spedito i francesi in semifinale. Termina 1-1 Manchester United- Anderlecht proprio come all'andata. Agli extratime è decisivo Rashford, bravo a siglare una rete che regala il prossimo turno alla squadra di José Mourinho. Passa l'Ajax che perde nei novanta per 2-0 e poi nonostante vada sotto ai supplementari con il terzo gol dei tedeschi, recupera e passa grazie ai gol di Viergever e Younes. L'unica partita che si completa invece ai tempi regolamentari è Genk-Celta Vigo terminata 1-1 dopo il 3-2 dell'andata.

