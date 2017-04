ATTENTATO A PARIGI/ Isis, video sparatoria Champs Elysées: la dinamica, gli appelli all'unità (ultime notizie)

Attacco a Parigi, spari sulle Champs Elysees (Foto: Lapresse)

ALLARME TERRORISMO A PARIGI, VIDEO. SPARATORIA SUGLI CHAMPS ELYSEES: RITORNO ALLA NORMALITÀ? (22 APRILE 2017) - È tornato l'incubo terrorismo in Francia dopo l'ultimo attentato a Parigi. A pochi giorni dal primo turno delle elezioni presidenziali, un attacco di matrice jihadista è stato compiuto giovedì sera sugli Champs-Elysées, nel cuore della capitale francese. Nell'attentato è morto un poliziotto, Xavier Jugelé, mentre altri due agenti sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave. Una turista, invece, come riportato da Quotidiano.net ha riportato lievi lesioni dopo essere stata colpita da un proiettile. La situazione è tornata alla normalità sugli Champs-Elysées, cioè come se non fosse accaduto nulla: nella notte di ieri, quando è terminato il lavoro della polizia scientifica, è stato rimosso il furgone della Prefettura e l'auto dell'assassino, Karim Cheurfi. I getti d'acqua, invece, hanno cancellato le macchie di sangue in strada e sul marciapiede. I ricordi, però, non possono essere cancellati e, infatti, restano indelebili. Clicca qui per vedere il filmato dell'attentato agli Champs Elysees.

ALLARME TERRORISMO A PARIGI, VIDEO. SPARATORIA SUGLI CHAMPS ELYSEES: LA DINAMICA (22 APRILE 2017) - Il terrorista Karim Cheurfi è arrivato in macchina agli Champs-Elysées, poi è sceso e ha aperto il fuoco contro un'auto della polizia con un'arma automatica, uccidendo uno dei poliziotti e cercando di colpirne altri in servizio. Questa la dinamica dell'attentato a Parigi di giovedì sera. La ricostruzione è di una fonte di polizia. Un testimone, Shoukri Shouanine, che gestisce un ristorante in una strada limitrofa ha raccontato alla France Presse di aver udito una sparatoria breve, ma con molti colpi, e di aver dovuto nascondere i clienti in cantina per salvaguardarsi. Intanto il governo si è mobilitato per garantire la massima sicurezza ai cittadini francesi dopo l'attentato di Parigi. Il premier Cazeneuve, uscendo dal Consiglio di Difesa che si è tenuto nella capitale francese, ha insistito sull'unità, fondamentale in questo contesto spaventato: «Non dobbiamo cedere alla divisione. L'oscurantismo e l'intolleranza devono essere combattuti ed è l'unità che più che mai deve prevalere».

ALLARME TERRORISMO A PARIGI, VIDEO. SPARATORIA SUGLI CHAMPS ELYSEES: MÉLENCHON SFIDA IL SILENZIO (22 APRILE 2017) -L'attentato a Parigi non ha fermato Jean-Luc Mélenchon, che ieri è salito sul palco di legno al parco di Bellevile, di spalle alla Tour Eiffel, per parlare agli elettori. Quasi tutti i candidati alle presidenziali hanno deciso di annullare i comizi finali dopo l'attacco terroristico agli Champs-Elysées, ma il lader della France Insoumise non ci ha pensato neppure. La questione sicurezza non passa in secondo piano: sono state schierate dieci camionette e l'accesso alla zona è stato possibile solo previa perquisizione. «Sarà un caso, ma non è la prima volta che succede qualcosa di grave alla vigilia della chiamata alle urne». La tesi complottista serpeggia insieme al timore che l'attentato cambi l'esito elettorale. Intanto il premier francese Cazeneuve ha annunciato la mobilitazione di oltre 50mila agenti e gendarmi per garantire la serenità dello svolgimento delle operazioni elettorali. Sono state messe in stato di allerta anche le unità speciali di intervento, i CRS e i gendarmi mobili.

