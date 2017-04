AUTOSTRADE PONTE 25 APRILE/ Viabilità e bollettino traffico: coda 4 km al Brennero (ultime notizie)

Autostrade ponte 25 aprile, traffico e viabilità (Foto LaPresse)

AUTOSTRADE PONTE 25 APRILE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 22 APRILE 2017). CODE AL BRENNERO - E' ufficialmente iniziato il ponte del 25 aprile e sulle autostrade si stanno già registrando code di automobilisti in viaggio per qualche giorno di vacanza in occasione della Festa della Liberazione che si celebra martedì prossimo. Autostrade per l'Italia monitora in tempo reale la situazione della viabilità e del traffico su tutta la rete. In tarda mattina ecco qual è il bollettino sulle condizioni della circolazione autostradale. Sono segnalati rallentamenti su vari tratti per incidenti o traffico intenso. Per gli automobilisti in viaggio in queste ore sono indicate queste situazioni in cui si possono verificare disagi: sull'A22 Brennero-Modena (Km 0 - direzione: Brennero) coda di 4 km tra Vipiteno e Confine di Stato per un mezzo pesante in avaria, sul raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0 - direzione: autostrada Milano-Napoli) coda tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA per traffico intenso, sull'A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 50.1 - direzione: Taranto) code a tratti tra Bologna Fiera e Imola per traffico intenso, sull'A6 Torino-Savona (Km 124.3 - direzione: Savona) coda di 2 km tra Altare e Bivio A6/A10 Savona.

AUTOSTRADE PONTE 25 APRILE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 22 APRILE 2017). STRADA CHIUSA SARDEGNA - L'Anas comunica agli automobilisti in viaggio in queste ore sulle autostrade e strade per il ponte del 25 aprile la chiusura in Sardegna della nuova strada statale 195 “Sulcitana”. Sono state prorogate infatti fino a venerdì 30 giugno 2017 le limitazioni che erano già in vigore per la prosecuzione dei lavori di costruzione dei lotti 1 e 3 del nuovo tratto a 4 corsie della nuova strada statale 195 “Sulcitana”, nella città metropolitana di Cagliari. Sarà quindi chiuso al traffico il tratto compreso tra lo ‘Svincolo di Sarroch – Agglomerato industriale’ sino alla fine della Strada Consortile: per gli automobilisti in viaggio è istituita l'uscita obbligatoria allo ‘Svincolo di Sarroch – Agglomerato industriale’ per il traffico proveniente da Cagliari in direzione Pula. Inoltre, in direzione Cagliari, è chiusa al traffico la rampa di innesto alla Strada Consortile CACIP, lungo la bretella di connessione con la SS 195 alla Strada Consortile CACIP. Per chi proviene da Pula ed è diretto a Cagliari l’accesso alla Strada Consortile sarà consentito al km 21,000 della SS 195 con innesto sulla strada di bonifica pedemontana. Al contrario gli automobilisti diretti a Pula potranno accedere alla strada consortile allo ‘Svincolo di Sarroch – Agglomerato industriale’ e poi rientrare sulla SS 195 al km 21,000.

