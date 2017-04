CASA INCENDIATA/ I genitori per salvarlo lanciano il figlio dalla finestra, è gravissimo (ultime notizie)

Incendio Genova, palazzina crollata (Immagini di repertorio, LaPresse)

CASA IN FIAMME A GENOVA: I GENITORI LANCIANO IL FIGLIO DI 8 ANNI DALLA FINESTRA, GRAVISSIMO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 APRILE 2017) - Tragedia stanotte a Cssella in provincia di Genova. Un incendio è scoppiato in una casa al secondo piano dove vivevano padre, madre e il loro bambino di 8 anni. I genitori, verso le 3 di notte, si sono accorti delle fiamme e hanno lanciato il figlio dalla finestra, poi si sono gettati anche loro per sfuggire al fuoco. Il bambino, come riferisce La Repubblica, ha riportato ferite gravissime e anche il padre è in gravi condizioni mentre la caduta della madre è stata attutita dalle corde per stendere i panni e la donna non sarebbe quindi grave. Quando è scoppiato l'incendio la donna ha chiamato i vigili del fuoco per chiedere aiuto. Poi la decisione di lanciarsi nel vuoto per sfuggire alle fiamme: al loro arrivo i pompieri hanno infatti trovato madre, padre e bambino per terra. In quel momento la palazzina di due piani con un bar al pianterreno è crollata e i vigili del fuoco sono riusciti a mettersi in salvo appena in tempo. Non si sa ancora per quale motivo sia scoppiato l'incendio che ha provocato poi il crollo della casa: sono in corso le indagini per stabilire che cosa abbia innescato le fiamme.

I vigili del fuoco hanno fatto sapere con un comunicato che "la palazzina era praticamente tutta invasa dalle fiamme che hanno distrutto completamente i solai. Sul posto dalla centrale di Genova sono stati inviati diversi mezzi. Una squadra, 3 autobotti, l'autoscala, il carro autoprotettori per la riserva d'aria, il funzionario di guardia. Stamane sono in corso i rilievi di Polizia Giudiziaria. La palazzina, compreso il Pub sottostante e 2 negozi è stata dichiarata inagibile". Nell'incendio sono rimaste coinvolte anche altre persone. Padre, madre e bambino sono ricoverati in ospedale con politraumi e fratture. Il piccolo e il padre si trovano al Gaslini di Genova mentre la madre all'ospedale Villa Scassi.

