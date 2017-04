GEMELLI SU ORDINAZIONE/ Cristiano Ronaldo, Ricky Martin e gli altri: le cifre per le madri surrogate

Parti gemellari su ordinazione (Foto: LaPresse)

PARTI GEMELLARI SU ORDINAZIONE: L'ULTIMA MODA DEI RICCHI, COMMISSIONARE GEMELLI PER UTERO IN AFFITTO - Boom di parti gemellari ad Hollywood e più in generale nello star system e allora le cliniche di maternità surrogata si adeguano all'ultima moda dei ricchi. Hanno aggiornato i listini dei prezzi e aggiunto ai profili delle future portatrici un'indicazione sull'eventuale disponibilità ad un parto gemellare. Quella che sembrava una tendenza è diventata una vera e propria moda: Cristiano Ronaldo diventerà padre di due gemelli con la maternità surrogata, mentre Beyoncé li partorirà a breve e Ricky Martin li ha già avuti da una madre surrogata. Kim Kardashian e Kanye West, invece, ci stanno pensando. Portare a termine una gravidanza doppia conviene: negli Stati Uniti vengono versati circa 28mila dollari (circa 26mila euro) al mese per tutta la durata della gravidanza alla madre surrogata.

Ma a questa cifra, stando a quanto riferito da Reproductive Possibilities a La Verità, vanno aggiunti 600 dollari a feto come rimborso in caso di aborto spontaneo, mille dollari al mese per abiti premaman altrettanti per procedure invasive come l'amniocentesi, tremila dollari invece in caso di parto cesareo. Le mamme surrogate possono anche chiedere particolari assicurazioni sui nascituri o un indennizzo in caso di gravidanza difficile. L'agenzia ha spiegato che in questi casi possono farsi pagare 15 dollari all'ora per tutti i 280 giorni: in questo modo la portatrice ottiene circa quattromila dollari in più a feto. Il parto gemellare può essere rischioso, per questo si pattuisce un'assicurazione: si paga un indennizzo in caso di malesseri durante la gravidanza, poi si versa un premio al termine del parto, circa duemila dollari a neonato.

Nel 33% dei casi Fertility Miracles, una delle cliniche californiane più famose, ha festeggiato parti gemellari, mentre nel 10% dei casi è stato addirittura trigemellare. E in quest'ultimo caso i costi lievitano sensibilmente. Se la gravidanza è "vip", la madre surrogata può arrivare a guadagnare anche un milione di dollari. Costruire una famiglia numerosa è un affare serio...

