IGOR VACLAVIK/ Caccia al killer di Budrio: la sorella, “Intera famiglia sotto shock” (ultime notizie)

IGOR VACLAVIK, CACCIA AL KILLER DI BUDRIO: IL MINISTRO MINNITI NEI LUOGHI DELLE RICERCHE (22 APRILE 2017) - Dopo oltre 20 giorni di fuga, Igor Vaclavik continua ad essere ancora il maggiore ricercato d'Italia. Gli inquirenti non mollano la presa, sempre più certi che il serbo 41enne, spietato killer del barista di Budrio Davide Fabbri e della guardia venatoria Valerio Verri, possa ancora essere nella "zona rossa", quel fazzoletto di terreno ampio 40 chilometri quadrati tra Campotto e Marmorta. E' qui che si concentrano le principali ricerche di centinaia di uomini, aiutati dai cani molecolari che avrebbero fiutato di recente tracce fresche di Igor-Norbert, sebbene queste sembrino sempre fermarsi in prossimità di corsi d'acqua. Ieri intanto, il ministro dell’Interno, Marco Minniti, è giunto nelle zone dove proseguono le ardue ricerche di Igor il russo. Qui ha incontrato in forma privata anche i parenti della prima vittima uccisa a Budrio nel tentativo di rapina. Come riporta La Nuova Ferrara è stato però anche travolto dalle contestazioni proprio a causa delle lunghe ricerche e dell'assenza di risultati apprezzabili. "Sono passati 20 giorni e non l’avete ancora preso. Vergogna. Dovevate mettere una taglia", hanno contestato alcuni amici di Fabbri incrociando l'auto del ministro. A replicare è stato il Questore di Bologna che ha tentato di tranquillizzare la popolazione, ormai terrorizzata, commentando: "Stiamo continuando a lavorare, abbiamo buoni elementi". L'incontro con il rappresentante politico è servito comunque a fare il punto della situazione sulla ricerca di Norbert Feher, per il quale continua la caccia all'uomo in tutta la pianura emiliana. Il ministro Minniti ha poi incontrato anche i sindaci dei paesi maggiormente coinvolti nelle attività di ricerca di Igor Vaclavik ed al termine dell'incontro il primo cittadino di Molinella, Dario Mantovani, ha commentato: "Il Ministro ci ha assicurato la prosecuzione del dispositivo finalizzato alla cattura del fuggiasco fintanto che l'esito non sarà positivo". Le operazioni, dunque, andranno avanti senza sosta con un solo obiettivo: individuare e inchiodare definitivamente il ricercato, accusato ad oggi di almeno due omicidi.

IGOR VACLAVIK, CACCIA AL KILLER DI BUDRIO: IL MESSAGGIO DELLA SORELLA, ‘TIENI DURO’ (22 APRILE 2017) - Mentre proseguono le ricerche di Norbert Feher, alias Igor Vaclavik, in Italia è esplosa una vera e propria psicosi da avvistamento, con numerose segnalazioni da Nord a Sud del Paese che certamente non aiutano il lavoro dei Carabinieri. Intanto, la trasmissione Pomeriggio 5, nella puntata di ieri ha trasmesso uno stralcio di un documento inedito realizzato dai colleghi di Quarto Grado, i quali sono riusciti ad intervistare Nikoletta Bergel, sorella del super-ricercato. La ragazza ha confermato il vero nome del fratello, Norbert Feher asserendo di non sapere del suo alias “Igor” né dell’intera storia appresa solo tramite Facebook. "Sono sorpresa, tutta la mia famiglia lo è perché prima di adesso non avevamo sentito nulla di male su di lui. La mia famiglia intera e sotto shock", ha aggiunto, dopo essere venuta a conoscenza di quanto commesso in Italia dall’uomo. La sorella non conosceva neppure le precedenti accuse a carico di Norbert per le violenze su una minorenne. L’unico episodio di sua conoscenza ha a che fare con le vicende avvenute in Italia: “Non avrei mai pensato che mio fratello potesse fare una cosa del genere”. L’uomo continua ad essere ricercato non solo in Italia ma anche in Serbia: “Lo sappiamo che tutti lo stanno cercando in Italia e anche qui”, ha ammesso. Infine, la donna ha preso le difese di Igor asserendo: “So che lui non ha mai commesso questi crimini. Vorrei dire a tutti che mio fratello non è così come lo descrivono”. Infine, un messaggio direttamente a Igor: “Tieni duro che tutto andrà bene. Tutto può succedere ma noi cerchiamo di resistere e dargli una chance”.

