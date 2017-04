INCIDENTE STRADALE / Gubbio, frontale tra due auto: tre morti (Ultime notizie oggi, 22 aprile 2017)

Incidente stradale, ambulanza (Foto LaPresse)

INCIDENTE STRADALE GUBBIO: TRE MORTI IN SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 APRILE 2017) - E' di tre morti il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato questa notte a Gubbio lungo la variante della Pian d'Assino tra Padule e Torre dei Calzolari. Secondo quanto riportato dal Messaggero, le vittime sono tre uomini di 33, 45 e 42 anni. In base a una prima ricostruzione di quanto accaduto nell'incidente stradale si sarebbero scontrate frontalmente due auto, una Volvo e una Ford. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica di questo incidente stradale mortale. Sul luogo sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le tre persone morte nello scontro frontale tra le due auto erano tutte residenti a Gubbio. Due delle tre vittime sono morte sul colpo e una successivamente in ospedale in seguito alle ferite riportate nell'incidente stradale.

Subito dopo lo scontro è intervenuta per prestare i primi soccorsi anche un'ambulanza che stava rientrando all'ospedale di Branca dopo aver effettuato il trasporto di un malato a Città di Castello. A tutti gli automobilisti in viaggio, proprio per evitare possibili incidenti che possano anche essere mortali, è sempre consigliata la massima prudenza alla guida. E' bene che chi si mette al volante ricordi sempre di rispettare le norme del codice della strada, in particolare quelle che riguardano le distanze di sicurezza e i limiti di velocità.

© Riproduzione Riservata.