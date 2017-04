Lotto/ Estrazione di oggi e Superenalotto, 22 aprile: i numeri vincenti! (conc. 48/2017, sabato)

Estrazioni del Lotto di oggi e del Superenalotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 22 APRILE 2017): I NUMERI VINCENTI E... - Il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto stanno per ritornare questa sera grazie ad una nuova estrazione. Gli appassionati si stanno già mettendo all'opera per registrare la propria giocata, mentre altri sono ancora incerti sui numeri da giocare. Un buon incentivo per riuscire a concorrere alla corsa a premi è andare a scoprire quali sono state le vincite dell'ultimo appuntamento con il Lotto. In testa alla classifica la provincia di Napoli, grazie ad un fortunello di Arzano che ha realizzato 45 mila euro grazie ad un terno secco sulla Ruota partenopea. Secondo posto sul podio per la provincia di Roma: è di Pomezia il vincitore che ha centrato una quaterna, quattro terni e sette ambi su Tutte le Ruote, ed ha portato a casa la bellezza di più di 21.600 euro. In festa anche il vincitore che nell'ultima estrazione del 10eLotto ha conquistato la vincita più alta. E' della provincia di Biella, di Mongrando, che ha indovinato 9 numeri che gli ha donato un premio di più di 79 mila euro. Secondo posto invece per Santa Teresa di Riva, nel messinese, e in provincia di Firenze, a Scandicci, dove sono state realizzate due vincite da circa 32 mila euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI DI OGGI, 22 APRILE 2017: LA SMORFIA - Il concorso del Lotto aprirà i battenti ad una nuova serata all'insegna dei premi di casa Sisal. La facilità con cui si possono conquistare le quote in palio è evidente anche dal numero di giocatori che fanno più di una puntata sulla stessa combinazione. C'è chi invece punta sempre ad un ambo, chi ad un estratto in particolare, e chi invece osa molto di più. Qualsiasi tipo di giocatore voi siate, avrete certamente bisogno dei numeri per poter giocare la vostra schedina. A questo ci pensiamo noi grazie alla nostra Rubrica, con il consiglio diretto della Smorfia Napoletana. La news di oggi ci porta fino a Giacarta, dove la pasticceria LeNovelle ha ottenuto il record mondiale per le torte più dettagliate. Si tratta di creazioni che raggiungonoa anche i 7 metri di altezza, in cui ogni minimo particolare viene curato in modo che rispecchi fedelmente la realtà. La pasticceria non si rifà inoltre ad una tradizione antica, ma è piuttosto recente. Le prime torte, infatti, sono state realizzate solo nei primi anni '90. Che cosa ci dice la smorfia: abbiamo la torta, 7, il dettaglio, 1, la pasticceria, 48, l'opera, 15, e l'arte, 81. Come Numero Oro scegliamo invece il record, 29.

LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI DI OGGI, 22 APRILE 2017: LE QUOTE - Jackpot e SuperEnalotto ritorneranno anche questa sera per mettere alla prova tutti gli aspiranti vincitori. La sestina vincente sembra non avere alcuna intenzione di rivelarsi, ma per fortuna tutti i premi sono affidati anche alle quote minori. Nell'ultimo appuntamento con il gioco Sisal si è registrata inoltre l'assenza del 5+1 e del 5+, mentre il 5 ha premiato due vincitori con oltre 81 mila euro. La metà circa è stata invece donata dal 4+ ad altri due fortunelli, per un premio che supera i 40 mila euro. Si prosegue con un 3+ che perde quota e si ferma a 2.641 euro, centrato da 102 giocatori. Il premio del 4 rimane invece alto, con 403,72 euro distribuite a 459 appassionati. Il 3 invece perde qualche punto, regalando a 19.574 giocatori un premio da 26,41 euro a testa. 5,21 euro per il premio del 2, realizzato da 296.173 appassionati. Per le quote SuperStar, il timone è come sempre in mano al 2+, indovinato da 1.734 giocatori che conquistano 100 euro a testa, mentre i 10 euro associati all'1+ sono stati realizzati da 12.263 vincitori. Si chiude con 25.401 appassionati che hanno azzeccato lo 0+ ed i suoi 5 euro in palio.

LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI DI OGGI, 22 APRILE 2017: COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Il SuperEnalotto ci regalerà l'estrazione del Jackpot? La tensione inizia a farsi alta, come del resto accade sempre prima di ogni concorso. Questa sera un fortunello fra gli appassionati italiani potrebbe conquistare il primo premio in palio, ma la speranza per i giocatori riguarda tutte le quotea disposizione, in generale. Il solo dubbio che rimane è su quale progetto o idea dirigersi per fare la nostra prima spersa. KickStarter ci propone oggi un giocattolo all'avanguardia, adatto dagli 0 anni in su. Kumiita è divertente, educativo per l'apprendimento del linguaggio, ed è in grado di insegnare diversi concetti, grazie ad un pannello comandi che guida il robot fino al raggiungimento dell'obbiettivo. Il goal da 30 mila dollari è ancora da raggiungere, ma ancora pochissima attesa prima di conoscere i numeri vincenti di oggi!

I NUMERI VINCENTI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO DI OGGI SARANNO PUBBLICATI NON APPENA DISPONIBILE

