PREVISIONI METEO PONTE 25 APRILE/ Clima soleggiato e poche nuvole (previsioni del tempo oggi, 22 aprile 2017)

Previsioni meteo ponte 25 aprile (Foto LaPresse)

PREVISIONI METEO PONTE 25 APRILE: TEMPO SOLEGGIATO CON POCHE NUBI (OGGI, 22 APRILE 2017) - Giornata all'insegna del bel tempo oggi secondo le previsioni meteo in vista del ponte del 25 aprile. Meteo.it segnala infatti sul nostro paese prevalenza di tempo soleggiato con poche nuvole. Qualche annuvolamento è previsto tra la Liguria e l'alta Toscana e anche sulle regioni dell’estremo Nordest. Sulla parte nord e quella ovest della Sicilia è segnalata nuvolosità a tratti che però andrà diradandosi nel corso della giornata. Per quanto riguarda le temperature i valori massimi sono indicati in crescita. In alcuni casi le temperature aumenteranno anche in maniera sensibile, di 4-5 gradi: le massime faranno registrare fino a 20-21 gradi sulle regioni del Nord, sulla Toscana e sulla Sardegna. I valori saranno invece ancora inferiori rispetto alla media di stagione sulle regioni dell’Adriatico e su quelle meridionali dove, secondo le previsioni meteo, insisterà un vento moderato di Maestrale. Meteo.it prevede poi anche un aumento delle temperature minime e una progressiva diminuzione del freddo mattutino che ha caratterizzato questi ultimi giorni.

PREVISIONI METEO PONTE 25 APRILE: IN ARRIVO SOLE E CALDO (OGGI, 22 APRILE 2017) - Il weekend del ponte del 25 aprile è iniziato con buone previsioni meteo. Sull'Italia in queste ore splende il sole e le temperature sono in rialzo, con i valori che si riporteranno vicino alle medie di stagione. Durante la fine della settimana, come segnala Meteo.it, il tempo sul nostro paese sarà stabile grazie al rinforzo dell’alta pressione: il clima sarà ovunque soleggiato, tranne poche eccezioni, e le temperature faranno registrare un generale aumento. Il tempo durante il ponte del 25 aprile continuerà ad essere buono con sole soprattutto sulle regioni del Centrosud mentre al Nord è previsto un aumento della nuvolosità. Possibili piogge si potranno verificare sulle Alpi e martedì 25 aprile anche nelle vicine pianure. Mercoledì prossimo 26 aprile il tempo con ogni probabilità andrà peggiorando sulle regioni del Nord e sulla Toscana. Le ultime previsioni del tempo di Meteo.it indicano infatti l'arrivo di un’intensa perturbazione che porterà su tutta l'Italia intensi venti di Scirocco e precipitazioni anche abbondanti. Sulle regioni del Sud e sulle Isole si potrebbero invece raggiungere i 25 gradi.

