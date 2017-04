Terremoto oggi/ Ingv, ultime scosse: Abruzzo, sisma M 2.0 a L'Aquila (22 aprile 2017, ora 1:38)

Terremoto Oggi (Foto: LaPresse)

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: SISMA DI 2.0M A L'AQUILA (22 APRILE 2017) - Quattro scosse di terremoto oggi a L'Aquila: così si è aperta la giornata dal punto di vista sismico in Italia. La prima è stata quella registrata alle 00:34 dalla Sala Sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV): è stata di magnitudo M 1.6 sulla Scala Richter, quindi non è stata affatto pericolosa per l'incolumità dei cittadini abruzzesi. L'epicentro del terremoto è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.46, longitudine 13.32 e ad una profondità di 11 chilometri. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma sono i seguenti: Barete (AQ), Pizzoli (AQ), Capitignano (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Montereale (AQ), Scoppito (AQ), Campotosto (AQ), L'Aquila (AQ), Borbona (RI), Crognaleto (TE), Tornimparte (AQ), Lucoli (AQ), Amatrice (RI), Posta (RI) e Antrodoco (RI). La più intensa è, però, quella di magnitudo M 2.0 avvenuta alle 00:57 vicino L'Aquila e ancor più precisamente vicino a Pizzoli.

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: SOLE E TEMPERATURA IN SALITA NEL WEEKEND (22 APRILE 2017) - Nel weekend prevarranno sole e temperature in rapida risalita: buone notizie per il fine settimana dal punto di vista climatico. Le previsioni meteo annunciano un rapido aumento delle temperature, che si riporteranno su valori vicini alla norma. Merito del rinforzo dell'alta pressione, che interromperà il flusso di aria fredda. Oggi cielo sereno o al più poco nuovolo in gran parte dell'Italia. Locali temporanei annuvolamenti sono attesi su zone alpine, alto versante tirrenico e Sicilia. Nuvole anche sulle Alpi centro-orientali. Nuvolosità bassa, invece, tra Levante ligure e Toscana settentrionale. Per domani, invece, un po' di nuvole sono previste in Liguria e alta Toscana. Qualche annuvolamento temporaneo, invece sulle regioni nord-orientali, ma - come precisato da Meteo.it - non sono previste precipitazioni di rilievo. Generalmente soleggiato nel resto del Paese con temperature in ulteriore aumento.

