Terza Guerra Mondiale/ Trump attacca la Corea del Nord: il ‘ricatto’ nucleare è vero? (Ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale? (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: IL RICATTO NUCLEARE STAVOLTA È VERO - La guerra mondiale può essere un azzardo nell’evocarla ma come abbiamo visto in questo devastante, a livello diplomatico, mese di aprile purtroppo i rischi sono effettivi e valgono la menzione di “rischio” nucleare tra Usa, Corea del Nord, Siria, Cina, Giappone e Russia. Un mix “esplosivo” che il mondo si augura di non vedere decollare e che però rischia anche, allo stesso tempo, di sottovalutare come pericolosità e minaccia. Come ha giustamente ricordato il corrispondente Francesco Scisci in una intervista esclusiva con Radio Vaticana, in passato il ricatto nucleare e missilistico era sempre stato visto come un’azione velleitaria. «Oggi sembra che ci siano armi nucleari e missili balistici capaci di colpire quasi l’America. Questo cambia completamente la situazione, perché mette gli Stati Uniti con le spalle al muro». Secondo il corrispondente del Sole 24 ore, «Washington, che ha subito l’11 settembre, non può permettersi di subire un altro ricatto terroristico con una minaccia che potrebbe essere più grande, più distruttiva di al Qaeda. Quindi questo sta portando a un’accelerazione di tutta la situazione». Un ricatto che ora sembra purtroppo “funzionare” e sia per Trump che per il regime nordcoreano resta una minaccia che va presa maledettamente sul serio e che non può essere derubricata come un semplice “allineamento” di potere nel Pacifico.

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: CACCIA CINA PRONTI AL DECOLLO - La “Terza Guerra Mondiale” spira venti sempre più inquietanti: mentre l’agenzia di stato della Nord Corea accusa Trump e gli Stati Uniti di volere scatenare una guerra biochimica contro Pyongyang, arrivano fresche notizie dalla Cina riportate dalla Cnn che parlano di aerei caccia pronti al decollo se dovessero esserci escalation. Le forze di Pechino sarebbero dunque pronti ad eventuali attacchi o meglio a reazioni con missili cruise dopo eventuali provocazioni di test missilistici provenienti dalla Corea del Nord; «le ricognizioni americane stanno riscontrando un numero straordinario di aerei militari cinesi pronti ad essere operativi attraverso l'intensificazione delle operazioni di manutenzione», scrive questa mattina la Cnn tramite i suoi network. La Cina, come gli Usa e la Corea del Sud, sono pronti alla reazione, come del resto dice anche il regime di Pyongyang nella nota diffusa stamani dall’agenzia di stampa nazionale. «Recentemente gli Usa sono stati impegnati a far circolare indiscrezioni sulla 'minaccia biochimica' della Repubblica democratica popolare di Corea. Nascondendo così il loro sinistro disegno di garantirsi un pretesto per scatenare una guerra biochimica contro la Coree».

