Antonella Lettieri (Immagini d'archivio)

ANTONELLA LETTIERI, SALVATORE FUSCALDO: "LA CONFESSIONE POTREBBE NON ESSERE SPONTANEA" (23 APRILE 2017) - Agghiacciante il racconto fiume di Salvatore Fuscaldo, che durante la confessione ha descritto il modus operandi con cui è stata uccisa Antonella Lettieri. Sarebbe entrato nella villa di Cirò Marina grazie ad una copia delle chiavi di casa della vittima, aggredendola alle spalle armato sia con un coltello a serramanico che con un tubo d'acciaio. Almeno dieci i colpi inferti su Antonella Lettieri, come evidenziato nelle settimane precedenti dall'autopsia. Il movente, rivela Salvatore Fuscaldo confermando i sospetti degli inquirenti, quei soldi che Antonella Lettieri gli aveva richiesto come indennizzo per le voci che aveva diffuso in paese nei suoi confronti. La vittima, sottolinea LaCNews24, aveva ricattato il pensionato minacciandolo di dire pubblicamente che erano impegnati in una relazione da oltre sette anni.

La ricostruzione di Salvatore Fuscaldo sembrerebbe corrispondere con le rilevazioni degli inquirenti. Subito dopo il delitto di Antonella Lettieri, sarebbe infatti salito sull'auto dove avrebbe lasciato delle tracce di sangue. Le stesse rilevate dalla scientifica durante la perlustrazione del mezzo. Le armi del delitto sarebbero state invece gettate in un vigneto nei dintorni di Cirò Marina, dove si sarebbe disfatto anche dei vestiti indossati. In seguito avrebbe recuperato tutto, avrebbe incendiato gli indumenti e nascosto le armi. Attualmente sono ancora introvabili. La versione di Salvatore Fuscaldo presenta comunque delle lacune e le sue parole verranno analizzate nel dettaglio, come sottolineato dal colonnello Salvatorte Gagliano, comandante provinciale dei Carabinieri di Crotone. "Non è escluso che quella di Fuscaldo non sia una confessione spontanea", ha affermato l'ufficiale, sottolineando come il bracciante agricolo potrebbe aver cercato di coprire la responsabilità attribuita a terze persone.

