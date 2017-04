IGOR VACLAVIK/ Il killer di Budrio, avvistato in Veneto? Indagato per un terzo delitto (ultime notizie)

Igor Vaclavic - Igor il russo, ultime notizie

IGOR VACLAVIK, IL KILLER DI BUDRIO: AVVISTATO IN VENETO? INDAGATO PER UN TERZO DELITTO (23 APRILE 2017) - La grande fuga. Igor Vaklavic continua a farsi beffe delle autorità, dimostrando di avere una forte esperienza nel nascondersi. Sono trascorsi molti giorni dall'inizio della caccia all'uomo, avvistato nelle ultime ore in Veneto. Non è la prima volta che la psicosi cittadina porta dei testimoni a farsi avanti, e ad indicare il killer di Budrio a diversi km di distanza dall'area perlustrata dalle forze dell'ordine. "Una sequela di figuracce", sottolinea il giornalista Nino Materi de Il Giornale, perché Igor Vaclavic è riuscito anche a nascondere il proprio vero nome fino all'ultimo. Norbert Feher è infatti il nome anagrafico di un uomo che ormai sta tenendo in scacco le forze di Polizia del nostro Paese.

In queste ultime ore le autorità hanno inoltre individuato un terzo delitto che potrebbe essere attribuibile a Igor Vaclavic, conosciuto anche come Igor il russo. Si tratta dell'omicidio del metronotte Salvatore Chianese, ucciso nel dicembre del 2015 a colpi di fucile, in provincia di Ravenna. Gli inquirenti dovranno fare quindi le dovute analisi per confermare se le prove raccolte all'epoca possano essere ricondotte in qualche modo a Norber Feher. In caso positivo, si tratterebbe del terzo omicidio messo in atto nell'arco di pochi anni dal killer di Budrio, già indagato per la morte di Davide Fabbri e della guardia volontaria Valerio Verri. Nei giorni scorsi il ministro degli Interni ha fatto visita alla vedova del barista, un evento che ha scatenato numerose polemiche contro le ricerche, finora, infruttuose delle forze dell'ordine italiane.

