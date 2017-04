IL PADRE DELL’8x1000/ Morto Attilio Nicora scrisse il Concordato con l'Italia del 1984

Attilio Nicora, morto il cardinale che creò l'8x1000

ATTILIO NICORA, MORTO IL CARDINALE CHE CREÒ L'8X1000: FU PADRE DEL CONCORDATO CON L'ITALIA DEL 1984 - Attilio Nicora è morto ieri sera in una clinica di Roma all'età di 80 anni. Nato a Varese il 16 marzo 1937, il cardinale è noto soprattutto per aver introdotto per primo la misura dell'8 per mille, ma è stato anche un giurista di ottimo livello. In qualità di primo presidente dell'Aif, l'organismo di controllo delle finanze del Vaticano, avviò i procedimenti attuativi in materia di lotta al riciclaggio e il dialogo con le istituzioni internazionali coinvolte. Il porporato, però, è ricordato, tra le altre cose, anche per essere stato uno degli artefici della revisione del Concordato con l'Italia, firmata il 15 novembre 1984 con l'allora governo Craxi. Nominato co-presidente per parte ecclesiastica della Commissione Paritetica italo-vaticana incaricata per la riforma della disciplina riguardante i beni e gli enti ecclesiastici, è stato poi incaricato di seguire e risolvere i problemi relativi all'attuazione del Concordato.

ATTILIO NICORA, MORTO IL CARDINALE CHE CREÒ L'8X1000: IL TELEGRAMMA DI PAPA FRANCESCO - Papa Francesco ha espresso sentito cordoglio per la morte del cardinale Attilio Nicora. Ricoverato presso la clinica Pio XI di Roma, il legato Pontificio per le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli in Assisi, è morto ieri sera all'età di 80 anni. «Lascia un ricordo carico di stima e di riconoscenza per il prezioso servizio offerto con singolare competenza sia alla Chiesa e alla società civile in Italia», ha scritto Bergoglio nel telegramma inviato alla famiglia del cardinale, evidenziandone i meriti in ordine alla revisione del Concordato e «all'attuazione del sistema di sostegno economico alla Chiesa cattolica e di sostentamento del clero, sia alla Santa Sede, quale presidente rigoroso e lungimirante prima dell'Apsa e poi dell'Aif». Il pontefice ha affidato quindi l'anima del cardinale Attilio Nicora alla Madonna e a San Giovanni Paolo II, che lo inviò a guidare la diocesi di Verona e poi lo nominò cardinale.

