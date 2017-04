Debora Sorgato (Immagine d'archivio)

ISABELLA NOVENTA, DEBORA SORGATO: EQUITALIA CONGELA PATRIMONIO E ARMI (23 APRILE 2017) - Novità per il delitto di Isabella Noventa, ma questa volta si tratta di notizie collegate a Debora Sorgato. Equitalia Giustizia ha infatti disposto il congelamento del denaro della sorella dell'autotrasportatore, Freddy Sorgato, accusato di omicidio volontario assieme a Manuela Cacco. La decisione di Equitalia Giustizia arriva in seguito all'inchiesta condotta dal Ris di Parma in merito ai soldi ritrovati in precedenza dall'ex compagno di Debora Sorgato, il maresciallo Giuseppe Verde. Oltre un anno fa, infatti, l'ufficiale era stato protagonista del ritrovamento di 124 mila euro in contanti, nascosti all'interno di uno degli armadi della donna. Secondo le analisi effettuate dagli inquirenti, sottolinea Il Gazettino, sia il tesoretto che le armi sarebbero riconducibili direttamente a Debora Sorgato e verranno utilizzati per risarcire la famiglia di Isabella Noventa.

ISABELLA NOVENTA, DEBORA SORGATO: EQUITALIA CONGELA PATRIMONIO E ARMI (23 APRILE 2017). UNA FIGURA CONTROVERSA - Il ruolo di Debora Sorgato ha sempre attirato l'attenzione degli inquirenti. Descritta da molti come fredda e calcolatrice, la sorella di Freddy Sorgato è stata indicata da Manuela Cacco come la reale assassina di Isabella Noventa. Dettagli da appurare, resi impossibili anche dall'assenza del corpo della segretaria di Albignasego. Quest'ultimo, ormai, risulta irreperibile nonostante le numerose ricerche messe in atto dalle autorità in oltre un anno di indagine. Debora Sorgato ha sempre rigettato ogni accusa ed ha invece richiesto di poter essere scarcerata. Una detenuta modello, a detta degli agenti della Polizia penitenziaria, che in tanti mesi di detenzione non si è espressa in alcun modo sul delitto di Isabella Noventa, se non per dichiarare la propria innocenza.

© Riproduzione Riservata.