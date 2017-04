Incidente stradale/ Rieti, morto un rugbista uscito fuori strada: tragedia dopo matrimonio a Pordenone

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

INCIDENTE STRADALE, RIETI: MORTO UN RUGBISTA USCITO FUORI STRADA (ULTIME NOTIZIE) - Grave incidente stradale a Rieti questa mattina, con un noto rugbista del luogo, Andrea Balloni, morto in uno schianto fuori strada nella Piana Reatina in zona Chiesa Nuova (via Cese): ne dà notizia stamani il Messaggero, segnalando come il 30enne sportivo ha perso la vita mentre viaggiava da solo in un luogo molto vicino alla sua abitazione. Ha sbandato ancora per cause non conosciute ed è andato urtando violentemente su un muretto laterale della strada che stava percorrendo, facendo capottare la propria auto e morendo di fatto sul colpo. Figlio di un noto commerciante del Borgo Chicco e di Stefania, responsabile della mensa di Santa Chiara, e rugbista del Rieti Rugby: rinviata la partita di oggi tra gli Arieti e i Draghi che doveva disputarsi oggi a Frascati. Come riportano ancora i colleghi del Messaggero, «disperazione allo stadio Iacoboni dove il gruppo degli atleti si era dato appuntamento in vista della partenza per la trasferta ai Castelli».

INCIDENTE STRADALE, PORDENONE: TRAGEDIA DOPO LE NOZZE, MORTO UN PADRE DI FAMIGLIA (ULTIME NOTIZIE) - Gravissima tragedia in un incidente stradale avvenuto a Brugnera (Pordenone) di ritorno da un matrimonio nella serata di ieri: per cause tutte da accertare anche se si sospetta di un colpo di sonno, un’auto con una famiglia rumena ha visto un morto e tre feriti gravi nell’incidente avvenuto questa mattina. Nell’impatto ancora da chiarire contro una recinzione, il padre di 63 anni è morto subito, mentre le due figlie, la madre e la moglie sono ricoverate presso l’ospedale di Pordenone in gravi condizioni. Come riporta Il Messaggero, «Le operazioni di soccorso sono state molto lunghe e difficoltose, il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre dal veicolo gli occupanti è stato lunghissimo». Gravissima tragedia pace ore dopo un normale matrimonio di gioia e di festa; avviate le indagini, pare che il padre abbia avuto un fatale e tremendo colpo di sonno che ha causato il tutto, per fortuna non coinvolgendo altre auto nell’incidente.

© Riproduzione Riservata.