MICHELE SCARPONI/ Il giorno dopo l'incidente: la dinamica di una tragedia assurda aspettando i funerali

MICHELE SCARPONI, UNA CARRIERA SIMILE A QUELLA DI PANTANI: LA DINAMICA DELL'INCIDENTE (23 APRILE 2017) - Il mondo dello sport si riunisce nel lutto per la morte tragica di Michele Scarponi, uno dei cilisti moderni del panorama italiano. In tanti lo ricordano con affetto, in memoria anche di quella vittoria che lo portò a vincere il Tour of Alps del 17 aprile. In attesa di lanciarsi verso il Giro d'Italia numero 100, un evento che il ciclista attendeva con ansia. Una carriera che in molti punti è vicina a quella di un altro grande del ciclismo italiano Pantani. Anche Michele Scarponi, ricorda Il Fatto Quotidiano, era stato al centro di un'inchiesta per doping, che lo aveva portato alla squalifica. Diciotto mesi lontano dalle strade, ma anche in quel caso Michele Scarponi non si era dato per vinto ed aveva continuato a correre.

Anche per questo suo spirito combattivo, Michele Scarponi continuava ad allenarsi senza sosta. Ed è proprio durante un allenamento, alle porte di Filotrattano, in provincia di Ancona, che ha incontrato la morte. A confermare il tristo annuncio è stato Renato Di Rocco, il Presidente della Federciclismo, come sottolinea Sky Sport. Il ciclista è rimasto vittima di un incidente mentre si trovava all'altezza di un incrocio, dove un 57enne avrebbe dimenticato di dare la precedenza, piombando addosso a Scarponi. Quest'ultimo sarebbe morto sul colpo. La salma di Michele Scarponi è stata trasportata intanto nell'obitorio dell'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, su richiesta del magistrato. Sia la bici della vittima che il furgone del 57enne sono stati messi sotto sequestro.

