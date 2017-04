NAPOLETANI MORTI IN SVIZZERA/ Berna, trovati tre cadaveri in casa: strage famigliare? (Ultime notizie)

Omicidio a Berna (LaPresse)

NAPOLETANI MORTI IN SVIZZERA, BERNA: TROVATI TRE CADAVERI IN CASA (OGGI 23 APRILE 2017) - Gravissimo episodio di cronaca in Svizzera con il ritrovamento di tre cadaveri italiani, con origine di Napoli, nel loro appartamento di Berna: macabra scoperta in un paesino di provincia, Unterseen, vicino a Interlaken, nel Cantone di Berna, dove la polizia elvetica questa mattina ha trovati i tre componenti di una famiglia napoletana, tutti con moltissime coltellate inferte che hanno provocato la morte dei coniugi e il ferimento gravissimo (poi tramutato in decesso in ospedale) del fratello della donna. Pasquale Orefice e Anna Esposito, questi i nomi dei due coniugi napoletani trovati in un lago di sangue questa mattina; la polizia ritiene che il caso sia frutto di un “reato violento” anche se non vi sono indizi al momento che possano riportare l’intervento di presunti altri estranei.

NAPOLETANI MORTI IN SVIZZERA, BERNA: MISTERO SUL TRIPLICE OMICIDIO (OGGI 23 APRILE 2017) - Pare che la tragedia a sfondo famigliare possa essere all’origine della morte di questi tre napoletani residenti da anni in Svizzera: secondo il quotidiano Berner Zeitung i due che da decenni risiedevano nell'appartamento di Unterseen «siccome il marito era prossimo alla pensione, lavorava presso una ditta del luogo, la coppia prevedeva di tornare in Italia», si legge sul sito di Tg Com24. Se le feriti sono state tutte provocate da armi da taglio, ancora non è chiaro se si tratti con certezza di un omicidio prodotto da uno dei tre cadaveri ritrovati nell’appartamento svizzero, o se invece vi sia l’intervento criminale i qualche estraneo che a questo punto sarebbe anche in fuga. Le indagini sono appena cominciate, mentre le famiglie delle vittime che sono state avvertite questa mattina dalla Farnesina dopo la notizia della morte.

