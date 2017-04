PREVISIONI METEO PONTE 25 APRILE / Nord colpito dai temporali nei giorni di vacanza (ultime notizie)

Previsioni meteo ponte 25 aprile, Foto La Presse

PREVISIONI METEO 25 APRILE E MALTEMPO: IL NORD COLPITO DAI TEMPORALI NEI GIORNI DI VACANZA - Sarà un venticinque aprile di temporali per quanto riguarda il nord. Le giornate saranno comunque piacevoli a livello di temperature, ma vedremo la pioggia iniziare già a battere da domani e diventare importante nella giornata di mercoledì su tutte le Alpi tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Nonostante queste piccole preoccupazioni il cielo continuerà ad essere libero di nuvole invece al centro sud dove alcuni potranno anche godersi alcuni giorni di mare. Sarà infatti molto particolare la situazione per quanto riguarda l'escursione termica che troveremo a cavallo proprio del Po'. Sopra il noto fiume che taglia in due l'Emilia Romagna ci saranno piogge e temporali, mentre al di sotto sole e belle giornate. La bella stagione è dietro l'angolo, e l'estate del 2017 sarà davvero molto calda, ma sicuramente ci saranno ancora alcuni problemi legati al maltempo in questi giorni.

PREVISIONI METEO PONTE 25 APRILE E MALTEMPO: SOLE SU GRAN PARTE DELL'ITALIA, SITUAZIONE INCERTA IN LIGURIA - La giornata di oggi, domenica 23 aprile 2017, sarà contraddistinta da cielo sereno un po' su tutta l'Italia. L'unica situazione incerta è legata alla Liguria dove per tutto il giorno vedremo cielo nuvoloso e qualche precipitazione dalle parti di Genova e La Spezia. L'unica altra situazione di maltempo è legata alle leggere raffiche di neve che vedremo in mattinata sull'alto Trentino. Per il resto troveremo cielo sereno e nuvole sparse con comunque continue schiarite. Per quanto riguarda invece le temperature vedremo le minime attorno ai cinque gradi di Potenza oltre ai sette di Campobasso. Invece per le massime sono legate ai ventidue gradi di Milano. Le correnti invece, così come i venti, tireranno da nord verso sud-est. Non dovrebbero comunque esserci dei problemi legati a questa situazione. Si prevede quindi una giornata di tranquillità e anche della possibilità di andare al mare per chi ne avrà il tempo e la voglia.

