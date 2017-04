TERREMOTO OGGI/ Ultime scosse Ingv: sisma di 2.7M a Norcia (23 aprile 2017, ora 1:30)

Terremoto oggi (immagine d'archivio)

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: SISMA DI 2.7M A NORCIA (23 APRILE 2017) - A pochi minuti dall'inizio di questa domenica, 23 aprile 2017, i sismografi italiani hanno localizzato un sisma di 2.7M in provincia di Perugia. Il punto colpito si trova a 2 km da Norcia, a latitudine 42.8 e longitudine 13.12, ipocentro ad 11 km di profondità. Interessate anche Preci, Castelsantangelo sul Nera, Cascia, Visso, Arquata del Tronto, Ussita, Accumoli, Cerreto di Spoleto, Poggiodomo, Sellano e Montegallo. L'episodio precedente risale invece alle 22:40 di ieri, quando la provincia di Macerata è stata colpita da una scossa di 2.3M. Il Centro nazionale Terremoto ha individuato l'epicentro a latitudine 42.91 e longitudine 13.16, ipocentro a 9 km di profondità. Colpite Castelsantagelo sul Nera, Ussita, Visso, Preci, Bolognola, Norcia, Montemonaco, Acquacanina, Fiastra, Montefortino, Fiordimonte, Montegallo, Monte Cavallo, Pieve Torina, Amandola, Pievebovigliana, Arquata del Tronto, Sarnano e Sellano.

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: NUVOLE IN LIGURIA E TOSCANA (23 APRILE 2017) - Tempo stabile in Italia, grazie all'alta pressione che comporteranno un rialzo delle temperature. Il bel tempo durerà anche nei prossimi giorni, soprattutto in occasione del ponte del 25 aprile. Il Nord verrà colpito forse da qualche nuvola, mentre le Alpi potrebbero essere interessate da piogge localizzate. Il peggioramento sarà previsto sempre al Nord nella giornata di mercoledì, a causa di una perturbazione che colpirà anche la Toscana. Le previsioni di Meteo.it rivelano inoltre che tutta l'Italia verrà colpita dallo Scirocco. Nella giornata di oggi previste nuvole in Toscana e Liguria, con qualche pioggia concentrata nella fascia oraria del mattino. Le nuvole aumenteranno durante la notte nelle regioni settentrionali, mentre la Sicilia e il Sud saranno interessate da un aumento delle temperature.

