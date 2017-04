Terza Guerra Mondiale/ Trump attacca Corea del Nord? Arrivo portaerei Usa e pressioni su Cina (Ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale? (Donald Trump, foto LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: LE ULTIME MOSSE DEGLI USA - Resta alta la minaccia dello scoppio di una “Terza Guerra Mondiale”, scatenata dalla contrapposizione tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Corea del Nord di Kim Jong-Un. Dopo i raid Usa contro la base aerea siriana di Shayrat il regime di Pyongyang ha replicato che l'azione americana "giustificava l'atomica". La tensione tra i due paesi è salita a tal punto che gli Stati Uniti hanno deciso di far partire la portaerei Carl Vinson: la flotta statunitense arriverà nel Mar del Giappone entro il prossimo 30 aprile e rafforzerà così il dispositivo militare degli Usa per la penisola coreana. Ad annunciare l'imminente arrivo della portaerei Vinson è stato da Sydney, come riporta l'agenzia di stampa Askanews, il vicepresidente americano Mike Pence. Quella di una “Terza Guerra Mondiale” è un'ipotesi storica di conflitto mondiale circolata già a partire dal periodo successivo alla fine della Seconda guerra mondiale, a causa della Guerra fredda: il termine è spesso associato all'uso di armi di distruzione di massa, come armi nucleari, chimiche o biologiche.

In un'ipotetica “Terza Guerra Mondiale”, che il 2017 rischia di vedere scoppiare, non sarebbero però coinvolti solo gli Stati Uniti e la Corea del Nord: anche la Russia e la Cina starebbero infatti mobilitando i propri eserciti e aerei caccia. Nel corso della recente visita ufficiale del vicepresidente Usa Mike Pence a Sydney, il numero due della Casa Bianca e il primo ministro australiano Malcolm Turnbull, riferisce sempre l'Askanews, hanno invitato la Cina a esercitare maggiori pressioni sulla Corea del Nord "per bloccare la rotta sconsiderata e pericolosa che ha intrapreso”, ha detto Turnbull. E Pence ricordato a Pyongyang che “gli Stati Uniti hanno i mezzi, gli uomini e gli schieramenti in questa regione del mondo per garantire la sicurezza dei loro interessi e di quella dei loro alleati”.

© Riproduzione Riservata.