Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Elezioni Francia 2017, si vota (23 aprile 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). VIGILIA DI VOTO AD ALTA TENSIONE IN FRANCIA - Si è svolto in un clima di paura l’apertura dei seggi francesi, seggi che oggi vedranno transitare oltre 45 milioni di cittadini che dovranno decidere il nuovo presidente del paese. Oggi un nuovo episodio di cronaca, con un cittadino di colore che nella stazione Gare du Nord ha tirato fuori un coltello avvicinandosi ad alcuni gendarmi. I poliziotti lo hanno immobilizzato e portato via sotto un ingente scorta, il suo nome non è stato reso noto, cosi come non è stato reso noto se l’uomo sia stato incriminato. Di certo l’episodio di oggi non fa altro che innalzare la tensione sul voto, una tensione altissima che ha trovato il suo culmine con l’attentato di ieri dove ha perso la vita un poliziotto mentre altri due sono stati feriti gravemente. Il presidente Hollande in questo contesto è intervenuto per parlare alla popolazione, affermando che per la vigilanza ai seggi saranno impiegati finanche soldati facenti parte delle forze speciali.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). FIAMME IN UNA CASA, UNA FAMIGLIA SI GETTA DAL BALCONE PER SALVARSI - Una vera e propria tragedia quella che è avvenuta a Genova, e che ha visto una famiglia gettarsi dal balcone per salvarsi dalle fiamme che stavano invadendo l'abitazione. Tutto è avvenuto attorno alle 3 della notte tra venerdì e sabato, quando all’interno della casa abitata da una coppia e da un bambino, si sono sprigionate le fiamme a causa di una stufetta elettrica. La famiglia vistasi nell’impossibilità di lasciare la casa si è affacciata dalla finestra in attesa dei soccorsi, sentendo però che il solaio stava per crollare hanno deciso di lanciarsi dal balcone. Nella caduta la madre è stata fortunata intercettando i fili del piano inferiore, il padre ha riportato la frattura di entrambe le gambe, il bambino invece è stato il più sfortunato ed ha sbattuto violentemente la testa sul selciato. L’adolescente è stato trasportato al Gaslini in codice rosso, le sue condizioni sono gravissime.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). ITALIA BOCCIATA DA FITCH - Pesante bocciature del nostro paese da parte dell’agenzia internazionale Fitch, che oggi ha declassato il giudizio del nostro paese, passandolo da BBB+ a BBB. Alla base della valutazione negativa vi è la grande instabilità politica del nostro paese, un’instabilità che non fa bene all’economia nazionale, e che di fatto rischia di far perdere all’Italia il treno della ripresa economica. Pesantissimo anche il giudizio sulle banche, con gli analisti che sottolineano come gli istituti di credito siano l’anello debole della catena produttiva italiana.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). TRAGEDIA NEL CICLISMO - È morto ieri mattina attorno alle 8 Michele Scarponi, già vincitore del Giro d’Italia del 2011 e prossimo capitano della forte squadra dell’Astana nel prossimo giro rosa. Il ciclista era impegnato in un allenamento alle porte del suo paese, Filottrano, quando è stato centrato da un furgone che non ha dato la precedenza. Scarponi è morto sul colpo, e la sua salma dopo qualche ora, su disposizione del magistrato di turno, è stata trasferita nell’obitorio del locale nosocomio. Scarponi corridore eclettico e grande scalatore aveva 37 anni, e da poco aveva partecipato al Tour of the Alps (ex giro del Trentino) vincendo persino una tappa.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). CICLISMO, GIRO DI CROAZIA: MARANGONI SUPERATO - Nel giro di Croazia, il romagnolo Alan Marangoni viene superato a pochi metri dal traguardo dal bresciano Nicola Ruffoni. Bella e prepotente la volata di Nicola Ruffoni, secondo successo consecutivo per il 26enne velocista della Bardiani e condizione che cresce al momento giusto per il team italiano. Secondo è Riccardo Minali della Astana Pro Team. Lontani dal podio Moduli, caduto ieri e Nizzoli per via di una tendinite. Chi sale sul podio come leader provvisorio è Vincenzo Nibali. Al tour of the Alps l'ultima tappa è vinta dal francese Pinot mentre la gara se l'e' aggiudicata il britannico del team Sky, Thomas.

