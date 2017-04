ALPINISTA ITALIANA MUORE SUL MONTE BIANCO / Elena Carpignano precipitata per circa 500 metri (ultime notizie)

Monte Bianco

ALPINISTA ITALIANA MUORE SUL MONTE BIANCO, ULTIME NOTIZIE: ELENA CARPIGNANO PRECIPITA PER 500 METRI (24 APRILE 2017) - Ancora una tragedia sul Monte Bianco, dove l'alpinista italiana Elena Carpignano di 38 anni ha trovato la morte dopo essere precipitata per circa 500 metri. Ad uccidere la donna, secondo una prima ricostruzione resa dal quotidiano Corriere.it, sarebbe stata una colata di neve mentre scendeva il versante sud dell’Aiguille du Jardin, a 4.035 metri d'altezza. La tragedia, secondo quanto riportato dalla gendarmeria di Chamonix si sarebbe consumata poco prima delle ore 14:00 di ieri, domenica 23 aprile. Elena Carpignano si trovava sul Monte Bianco insieme al compagno di scalata, un 43enne britannico. L'uomo, dopo aver raggiunto i punti di ancoraggio aveva provato ad avvertire l'alpinista italiana dell'imminente pericolo ma la donna non avrebbe avuto neppure il tempo di reagire.

Prima della nuova tragedia ad alta quota, la coppia aveva trascorso la notte tra sabato e domenica in un bivacco, prima di riprendere la scalata, intorno alle 7:00 del mattino. Stando alle parole del tenente colonnello Stéphane Bozon della Gendarmeria di alta quota francese (Pghm), i due alpinisti avevano impiegato più tempo del previsto per la salita. Quindi, avevano deciso di accorciare la via di discesa prima che la colata di neve travolgesse l'italiana. Elena Carpignano si era laureata a Genova in Scienze ambientali ma viveva nella valle di Chamonix, in Francia, dove da tre anni lavorava per EpicTv, community online che raccoglie appassionati di scalate. Molto conosciuta anche in Valle D'Aosta, dove la 38enne aveva avuto il ruolo di volontaria in diverse gare di corsa in montagna.

