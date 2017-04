AUGURI DI BUON 25 APRILE 2017/ Frasi, sms, immagini, Whatsapp, eventi per la festa della Liberazione

Auguri di buon 25 aprile 2017, Immagine d'archivio

AUGURI DI BUON 25 APRILE 2017: FRASI, SMS, IMMAGINI ED EVENTI DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE. Oggi, 25 aprile 2017, si festeggia l'anniversario della liberazione d'Italia, una festa nazionale con cadenza annuale e pietra miliare della storia del nostro Paese. Un simbolo della lotta dei partigiani contro le forze politiche e militari durante la seconda guerra mondiale, un evento che ci riporta dritti negli anni del nazismo in Germania e del governo fascista in Italia. Accadde tutto 73 anni fa, il 25 aprile. Quel giorno, il Comitato guidato da Sandro Pertini, Emilio Sereni, Luigi Longo e Leo Valiani annunciarono l'inizio dell'insurrezione, dando ordine di attaccare i loghi ancora occupati dai nazifascisti. Cinque giorni di sangue e sacrifici, in cui si scrisse la parola fine anche sulla dittatura di Benito Mussolini. Entro il 1° maggio di quello stesso anno la Liberazione raggiunse l'obiettivo scacciando il nemico da Venezia, Genova e Bologna.

Il 25 aprile è una festa che coinvolge quindi tutti i cittadini italiani, che vorranno ricordare la Liberazione del nostro Paese. Una giornata di festa in cui richiamare alla memoria quello stesso coraggio e quella forza che ha portato i partigiani a ribaltare le sorti dell'Italia. Le più grandi città del nostro territorio metteranno in scena banchetti ed eventi, pronte a celebrare la Festa della Liberazione con appuntamenti che si concentreranno sul gusto, l'ambiente, la cultura e l'arte. Roma in particolare offrirà a turisti e residenti la possibilità di visitare il Castello di Santa Severa, che riaprirà al pubblico dopo la recente ristrutturazione. Nove quartieri di Roma si riuniranno invece al Country Food, l'evento che lega le campagne romane e i ristoratori più rinomati, con appuntamenti all'insegna della buona cucina e del relax. Arsoli si animerà invece grazie alla Festa della Primavera, all'interno della quale avrà luogo la Sagra della Pizzafritta. La manifestazione farà entrare in contatto i visititori con la cultura e le tradizioni del luogo, lungo la conoscenza di quella che Luigi Pirandello amava chiamare "la piccola Parigi".

AUGURI DI BUON 25 APRILE 2017: FRASI, SMS, WHATSAPP, DA ENZO BIAGI A UNGARETTI UN AUGURIO SPECIALE. Che si voglia augurare la liberazione dagli attaccamenti oppure da una situazione di oppressione in generale, oggi vorremo di sicuro rivolgere ad amici e conoscenti i nostri migliori auguri di Buon 25 aprile. Un momento per ricordare quanto di grande ha saputo fare il nostro Paese in un periodo particolare della Storia, ma anche un monito da ricordare per il futuro. Contro l'oppressione dei popoli, a favore dell'unità per il raggiungimento di quella libertà che tutte le Nazioni dovrebbero poter vivere. Spazio alle immagini per fare i nostri auguri di Buon 25 aprile, da inviare comodamente tramite Whatsapp o Facebook, ma anche per cinguettare tramite Twitter. Pixabay.com vi offre centinaia di immagini senza copyright per poter creare i vostri auguri personalizzati, inserendo sullo sfondo scelto qualche frase particolare che vi sta più a cuore o vi ricorda la persona a cui volete inviarla. Ve ne proponiamo di seguito alcune: "25 aprile. Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita [Enzo Biagi]"; "Un popolo ha la libertà per cui è disposto a lottare [Stephen Littleword]"; "Qui vivono per sempre/ gli occhi che furono chiusi alla luce/ perché tutti li avessero aperti/ per sempre alla luce [Giuseppe Ungaretti, Per i morti della Resistenza]".

© Riproduzione Riservata.