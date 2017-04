CONTROLLORE AGGREDITO A MORSI/ Napoli, giovane non vuole pagare il biglietto: per fermarla serve l'Esercito

La Circumvesuviana di piazza Garibaldi a Napoli

CONTROLLORE AGGREDITO A MORSI A NAPOLI: GIOVANE NON VUOLE PAGARE IL BIGLIETTO, PER FERMARLA SERVE L’ESERCITO - Pur di non pagare il biglietto, una giovane di 22anni ha morsicato il controllore: è accaduto a Napoli, dove la ragazza ha aggredito anche una donna, impegnata nel servizio di controllo dell’Eav, tirandole i capelli. Stando alla ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia del Commissariato Vicaria Mercato e riportata dal Corriere del Mezzogiorno, la 22enne è P. M., nigeriana di 22 anni che ha cercato di entrare nella stazione della Circumvesuviana di piazza Garibaldi senza pagare il biglietto. Un controllore l’ha notata e le ha chiesto di mostrare il biglietto ma invece di farlo la giovane ha tirato i capelli alla donna in servizio per l’Eav e poi ha preso a morsi un altro controllore che nel frattempo era giunti in soccorso della collega.

Per placare la ragazza è servito l’intervento di una pattuglia dell’Esercito: la 22enne è stata poi arrestata dagli agenti della Polizia di Stato. P. M. ma ha continuato a dare in escandescenze, finendo per distruggere una torcia in dotazione alla volante e danneggiandola nell’abitacolo. La ragazza ha anche aggredito uno dei poliziotti e ora è in attesa del giudizio per direttissima.

© Riproduzione Riservata.