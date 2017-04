EMANUELE MORGANTI / Alatri, indagini in corso: nuovi interrogatori ad indagati e testimoni (ultime notizie)

Emanuele Morganti, ultime notizie

EMANUELE MORGANTI, 20ENNE UCCISO AD ALATRI: CONTINUANO GLI INTERROGATORI (NEW SOGGI, 24 APRILE 2017) - Quella legata alla morte di Emanuele Morganti si configura come un'indagine complessa, ancora in corso e che coinvolge differenti piste. Il giovane 20enne ucciso ad Alatri un mese fa, dopo una brutale rissa consumatasi all'esterno del locale Miro Music Club, potrebbe essere stato vittima di uno scambio di persona. E' questa l'ultima pista al vaglio degli inquirenti e che si è andata ad aggiungere nelle passate ore, alle già note ipotesi relative alla presunta vendetta (paventata dai familiari di Emanuele) ma anche quella dei debiti nell'ambito dello spaccio di droga e che tuttavia non andrebbe a coinvolgere direttamente il ragazzo di Tecchiena. Le indagini ad ogni modo procedono, nonostante le difficoltà del caso, al fine di dare un nome all'assassino di Emanuele Morganti e definire in modo chiaro la scena del crimine. A tal fine, come rivela il portale CiociariaOggi.it, il pool investigativo che vede al suo interno la presenza del procuratore Giuseppe De Falco e dei sostituti Vittorio Misiti e Adolfo Coletta, da giorni è impegnato a riascoltare tutti i testimoni presenti la sera del massacro ai danni del 20enne. Lo scorso venerdì è toccato a due dei buttafuori indagati per l'omicidio di Alatri e nello specifico a Damiano Bruni e Michael Ciotoli. Ascoltato anche il giovane che la notte tra il 24 ed il 25 marzo scorso accompagnò Michel Fortuna - uno degli arrestati - sulla scena della rissa. Il teste sarebbe stato ascoltato per tre ore prima di confermare la presenza di Fortuna all'esterno del Miro Music Club di Alatri, la sera della terribile rissa. Con le sue dichiarazioni, il giovane ascoltato confermerebbe ulteriormente la versione fornita da Mario Castagnacci, anche lui in carcere per l'omicidio di Emanuele Morganti, e che dopo il suo fermo aveva avanzato il nome di Michel, arrestato dopo una breve latitanza. In merito al colpo finale, un pugno, e che avrebbe provocato la morte del 20enne, dagli ambienti investigativi al momento non sarebbe ancora trapelato nulla.

EMANUELE MORGANTI, 20ENNE UCCISO AD ALATRI: OMERTÀ TRA GLI INDAGATI (NEW SOGGI, 24 APRILE 2017) - Gli interrogatori nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Emanuele Morganti proseguono ed anche la passata settimana si è conclusa con il massimo impegno da parte degli inquirenti. Per quattro lunghe ore - due a testa - sono stati sentiti venerdì Damiano Bruni e Michael Ciotoli, i buttafuori anche loro indagati per il delitto di Alatri. Il loro è stato un interrogatorio drammatico, nel corso del quale sono stati ampiamente messi sotto pressione al fine di giungere ad ulteriori informazioni utili a chiarire quanto accaduto un mese fa all'esterno del locale Miro Music Club. I due interrogati hanno quindi ripercorso la tragica notte, a partire da quanto iniziato all'interno del locale, con la lite tra la vittima ed un altro giovane per poi porre l'accento sugli altri loro colleghi, presenti la stessa sera, ovvero Manuel Capocetta e Pjetri Xhemal. Come riporta CiociariaOggi.it, si è trattato di un confronto complesso ed a tratti spigoloso al culmine del quale Bruni e Ciotoli hanno riconfermato come, a differenza degli altri colleghi indagati, loro non fossero mai usciti dal locale, mentre la rissa proseguiva all'esterno. La procura, nel frattempo, avrebbe già posato la sua attenzione proprio sull'albanese e sull'altro uomo dello staff Miro, indicati dai testimoni come coloro che avrebbero picchiato e trascinato all'esterno Emanuele Morganti. Ulteriore stranezza avrebbe a che fare con il fatto che ad oggi nessuno dei due si sarebbe ancora fatto avanti per raccontare ciò di cui sarebbe a conoscenza. Il clima di omertà, dunque, continua a caratterizzare la complessa inchiesta che potrebbe richiedere ancora del tempo prima della sua soluzione definitiva.

