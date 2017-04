GABRIELE DEL GRANDE/ Liberato dopo arresto in Turchia: annuncio di Alfano e ritorno in Italia (ultime notizie)

Gabriele Del Grande (foto da Twitter)

GABRIELE DEL GRANDE LIBERATO DOPO ARRESTO IN TURCHIA: L’ANNUNCIO DI ALFANO (OGGI 24 APRILE 2017) - L’annuncio nelle prime ore della mattina sul caso di Gabriele Del Grande arriva dal nostro ministro degli Esteri, Angelino Alfano, ed è quello che tutta Italia voleva sentirsi dire da 15 giorni: «Gabriele Del Grande è libero. Gli ho parlato adesso: sta tornando in Italia. Ho avuto la gioia di avvisare i suoi familiari. Lo aspettiamo». Il responsabile della Farnesina annuncia anche come la svolta sia arrivata dopo l’annuncio del suo omologo turco che gli ha comunicato questa mattina la liberazione del giornalista arrestato più di 15 giorni fa al confine tra Siria e Turchia, sollevando un caso diplomatico internazionale per via della assoluta mancanza di trattamento umanitario e legale, in isolamento senza un capo d’accusa e senza poter vedere un avvocato e il console italiano praticamente fino alla scorsa settimana. Si chiuse a livello pratico il caso, ma non certo il vulnus politico nel rapporto sempre più complicato tra Turchia e Ue, con Erdogan sempre meno ritenuto in grado di poter essere un interlocutore responsabile per il miglioramento dei rapporti.

GABRIELE DEL GRANDE LIBERATO DOPO ARRESTO IN TURCHIA: LA GIOIA DEL PADRE (OGGI 24 APRILE 2017) - Gabriele Del Grande è libero e sta già tornando in Italia: la famiglia del giornalista arrestato mentre svolgeva il suo lavoro al confine con la Siria è in estasi e ha subito commentato quanto accaduto questa notte. «Mio figlio dovrebbe arrivare verso le 10 di questa mattina a Bologna. Stiamo andando a prenderlo, è un gran giorno», racconta emozionato Massimo Del Grande ai microfoni della stampa asserragliata davanti all’abitazione della famiglia del documentarista arrestato per motivi ancora sconosciuti. «Mi ha chiamato il ministro Alfano. Ci hanno detto che sta bene, laa prima cosa che farò sarà abbracciarlo forte», ha aggiunto papà Del Grande. La liberazione del giornalista segna un punto importante anche per la nostra diplomazia che assieme a quella europea ha permesso la soluzione dell’assurdo caso relativamente in pochi giorni. «Adesso Gabriele è assistito dalla nostra console. E' stato un lavoro silenzioso in questi giorni, è andata bene, sono molto soddisfatto», ha aggiunto il ministro Alfano.

© Riproduzione Riservata.