IGOR VACLAVIK/ Il killer di Budrio: ricerche estese in tutta Italia, si cerca il complice (ultime notizie)

IGOR VACLAVIK, IL KILLER DI BUDRIO: PROSEGUE LA FUGA, SI ALLUNGA LA SCIA DI SANGUE? (24 APRILE 2017) - Il caso di Norbert Feher, alias Igor Vaclavik, il 41enne serbo in fuga da oltre 20 giorni rischia ora di diventare un caso politico dopo l'incontro del ministro Minniti nei comuni della "zona rossa". Un'altra settimana di ricerche si è conclusa dopo tanta fatica ma nessun risultato da parte degli uomini dell'Arma. In centinaia lo hanno cercato in lungo ed in largo nelle campagne tra Ferrara e Bologna. Interi casolari abbandonati e non solo stati messi a soqquadro anche con l'aiuto dei cani molecolari, il cui fiuto si interrompe esattamente in prossimità dei corsi d'acqua, finora rivelatisi la principale “arma” di Igor il russo. Ma di lui, al momento, ancora nessuna traccia. Le operazioni, però, proseguiranno fino a quando Igor Vaclavik, presunto killer di Budrio, di Portomaggiore e forse anche di un altro omicidio, non sarà fermato definitivamente. Le rassicurazioni sono giunte proprio nelle passate ore da parte dello stesso Minniti che ha dato garanzie sotto questo punto di vista, alle famiglie ed ai sindaci. "Il ministro ci ha assicurato che le squadre dei vari corpi speciali presenti sul territorio rimarranno fino alla cattura del ricercato", ha confermato il primo cittadino di Argenta, Antonio Fiorentini, a margine dell'incontro con il rappresentante politico, come evidenziato da La Nuova Ferrara. Oltre alle ricerche, le indagini procedono con ulteriori novità importanti che andrebbero a compromettere ulteriormente la posizione di Igor-Norbert: l'uomo, infatti, sarebbe ora indagato anche per un altro delitto, avvenuto il 30 dicembre 2015 a Fosso Ghiaia, Ravenna. La vittima, Salvatore Chianese, metronotte, fu ucciso a fucilate. L'arma usata potrebbe avere a che fare anche con gli altri due omicidi a carico di Davide Fabbri e Valerio Verri e attribuiti proprio a Vaclavik. Ad incastrarlo poi, tutta una serie di elementi che potrebbero costare cari al 41enne in fuga. La scia di sangue potrebbe allungarsi ulteriormente e l'attenzione sul caso diventa sempre più una priorità dello Stato.

IGOR VACLAVIK, IL KILLER DI BUDRIO: RICERCHE IN TUTTA ITALIA, CACCIA AL COMPLICE (24 APRILE 2017) - Mentre prosegue senza sosta la caccia all'uomo a carico di Igor Vaclavik e che vede centinaia di Forze Speciali all'opera nei campi e nelle paludi del posto, le indagini proseguono anche nelle Caserma di Molinella e negli uffici dei pm di Bologna e Ferrara dove si sta tentando di ricostruire i movimenti e le azioni di Norbert Feher nei giorni precedenti alla fuga, iniziata dopo l'omicidio della guardia ecologica Valerio Verri. In mano agli investigatori al momento ci sarebbero solo le tracce fiutate dai cani molecolari e il Fiorino rubato e poi abbandonato dallo stesso Igor il russo. In merito a quest'ultimo aspetto, come rivela Trc.it, è stato risentito nuovamente anche il proprietario del mezzo al fine di appurare che non si fosse accorto di nulla e di nessuno, prima della rapina. Ogni elemento, infatti, potrebbe essere utile a confermare o smentire definitivamente il coinvolgimento di presunti complici. Grazie alle amicizie e conoscenze che Igor aveva sul posto, non si esclude infatti che qualcuno lo abbia aiutato e lo stia continuando a fare nella sua folle fuga, anche alla luce delle ferite certe che avrebbe riportato. In contemporanea alle operazioni che continuano ad interessare l'intera area tra Bologna e Ferrara, da tutta Italia piovono segnalazioni su presunti avvistamenti, da Palermo a Olbia. Nonostante alcuni siano realmente inverosimili, i Carabinieri hanno comunque il dovere di registrare sebbene le verifiche siano doverose. Ecco allora che le ricerche da qualche giorno starebbero interessando anche il resto del Paese nonostante la convinzione che Igor sia in valle e che continui a nascondersi di giorno ed a scappare di notte, resti la più attendibile.

