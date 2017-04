INCIDENTE STRADALE/ Cuneo, Ss28: tratto chiuso dopo camion fuori strada. Schianto nella notte ad Arcore

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

INCIDENTE STRADALE, CUNEO SS28: TRATTO CHIUSO DOPO AUTO USCITA DI STRADA (OGGI 24 APRILE 2017) - In questa prima parte della mattinata in pieno ponte del 25 aprile un incidente stradale ha coinvolto un camion sulla strada statale “Del Colle di Nava” nella provincia di Cuneo, che ha costretto l’Anas a chiudere un tratto importante di norma molto utilizzato da chi si reca in Liguria volendo evitare l’autostrada. Chiuso per la precisione il tratto dal km 11 al 14 in entrambe le direzioni, «a causa di un incidente autonomo avvenuto tra le località di Sant’Albano di Stura e Trinità (provincia di Cuneo): un mezzo pesante si è ribaltato fuori dalla sede stradale», riporta il sito dell’Anas. Un camion, per cause ancora da verificare, è finito fuori strada ribaltandosi, per fortuna ferendo non in maniera grave il conducente che è stato subito trasportato in ospedale di Cuneo per tutti gli accertamenti del caso. Sempre l’Anas ricorda che in queste ore le decisioni avvengono tutte sulla strada provinciale 3.

INCIDENTE STRADALE, ARCORE: SCHIANTO AUTO-CAMION, TRE GIOVANI FERITE (OGGI 24 APRILE 2017) - Grave incidente stradale nella notte in provincia di Monza, precisamente ad Arcore, dove un schianto tra un’auto e un camion ha generato un grave allarme questa notte all’altea di un incrocio in via Casati. Come riporta MonzaToday, due 19enni e una 18enne si trovavano a bordo dell’auto e si sono scontrate con un camion proveniente da una strada laterale. Tutte e tre le ragazze sono rimaste ferite in maniera seria ma non sono in pericolo di vita, per fortuna, mentre per il conducente del camion non vi sono state grandi conseguenze. Va ancora ricostruita la dinamica del sinistro stradale che ha bloccato il traffico notturno per alcune ore nel centro di Arcore.

