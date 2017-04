La morte ti farà bella/ Il desiderio di Racine, la ragazza malata di tumore

Foto da Facebook

Un cancro alle ossa si è portata via Racine Pregunta, una bella ragazza filippina morta giovanissima. La malattia era stata diagnosticata lo scorso ottobre ma nonostante una raccolta di fondi online organizzata dalla famiglia per farle avere le cure migliori, la giovane è morta pochi giorni fa. Quando ha saputo che non aveva più possibilità, ha espresso un desiderio alla famiglia: "Se proprio devo morire devo almeno essere la più bella di tutte" ha detto, come riporta il quotidiano inglese Daily Mail. Ha chiesto di essere sepolta con un vestito bianco di tipo nuziale, come la sposa che non ha fatto in tempo a divenire, spiegando come avrebbe voluto essere pettinata e truccata.

La bara è stata lasciata aperta per tutta la cerimonia funebre in modo che tutti potessero ammirarla, e come si vede dalla foto in effetti era bellissima, con un dolce sorriso da bella addormentata. Tutti i segni della dolorosa malattia sono scomparsi. La sorella Rolyn ha raccontato che forse la sorella si era ispirata a una serie televisiva molto popolare nelle Filippine, la storia di un transessuale che chiede di essere meravigliosa dopo la morte.

Se è vero che la morte porta con sé la decadenza e la rovina del nostro corpo, Racine ha voluto essere ricordata come in un giorno di festa, dove la bellezza è la cosa che tutti desideriamo. Certamente nel giorno della sua resurrezione la ragazza filippina morta per un tumore e strappata alla sua bellezza, sarà così, con quel semplice desiderio che non è quello del celebre film La morte ti farà bella con Meryl Streep e Goldie Hawn dove due datate signore si sottopongono a ogni tipo di intervento estetico per poi disfarsi come bambole di coccio. La morte, sembra una contraddizione, ci fa belli a prescindere, perché ci conduce a nuova vita. L'altro suo ultimo desiderio è stato quello di essere sepolta accanto al suo papà.

© Riproduzione Riservata.