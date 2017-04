PREVISIONI METEO PONTE 25 APRILE 2017/ Pioggia al nord, sole al centro-sud (ultime notizie)

Previsioni meteo ponte 25 aprile 2017, Foto La Presse

PREVISIONI METEO 25 APRILE E MALTEMPO: AL SUD SI AVVICINA L'ESTATE (ULTIME NOTIZIE) - Il ponte del venticinque aprile è il primo passo verso l'estate per il sud del nostro paese. Infatti le temperature sono in netto rialzo e le previsioni del tempo ci parlano di cielo limpido con sole e pochissime nubi a fare da contrasto. Le temperature massime saranno attorno ai venti gradi di Bari, mentre le minime sfioreranno i sei gradi di Potenza. I venti invece tireranno da sud verso nord-est così come le correnti del mare, ma anche in questo caso non ci dovrebbe essere niente di preoccupante da segnalare. E' invece interessante vedere come si andranno a posizionare le nubi che si muoveranno da nord verso sud ovest. Una situazione che potrebbe portarci a vivere sicuramente momenti di grande serenità per questa festività che porterà molti italiani al centro sud a passare giornata al mare. Sicuramente le condizioni per godersi il sole ci sono tutte, le previsioni del tempo non pongono ostacoli per quanto riguarda il meridione almeno.

PREVISIONI METEO PONTE 25 APRILE E MALTEMPO: TORNA LA PIOGGIA AL NORD (ULTIME NOTIZIE) - Torna il maltempo al nord per questo ponte del 25 aprile 2017, ma solo al nord del nostro paese. Saranno diverse le situazioni che andranno a colpire un po' tutto il settentrione con la possibilità di vedere anche qualche piccola raffica di neve. La pioggia sarà importante su alta Lombardia, alto Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Invece le piccole raffiche di neve cadranno sull'alta Lombardia, anche se il ghiaccio non attecchirà perché comunque la neve cadrà mista a pioggia e quindi questa la scioglierà. Per quanto riguarda le temperature invece dovrebbero essere conservate le medie abituali con le minime che si alzeranno al nord agli undici gradi di Aosta, mentre le massime toccheranno i venti gradi di Bolzano nel pomeriggio. Nonostante questo al nord non sarà un grande ponte del venticinque aprile, visto che comunque sarà davvero complicato trovare sole e belle giornate.

© Riproduzione Riservata.